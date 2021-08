Sembra che Belen Rodriguez abbia un piccolo rimpianto riguardo i ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Scopriamo insieme quale.

Belen Rodriguez, classe 1984, è una vera e propria showgirl a 360 gradi: ballerina, cantante, conduttrice e a volte anche attrice. Il suo debutto televisivo risale al 2006, anno in cui comincia ad essere invitata come ospite in programmi come TeleBoario e La Tintoria, ma il vero successo arriva nel 2008 quando partecipa al noto reality de’ l’Isola dei Famosi.

La showgirl argentina però è famosa per il suo talento, quanto per gli scandali che ha accumulato nel corso della sua carriera, relativi principalmente alle sue relazioni complicate, prima fra tutte quella con Fabrizio Corona. E’ stata proprio la storia d’amore con l’imprenditore milanese che ha attratto innumerevoli giornali di gossip e paparazzi, dando a Belen la base per la notorietà e la fama che possiede tutt’ora.

Belen si pente dei ritocchi estetici

Nel corso della sua carriera, i telespettatori italiani non hanno potuto non notare che la Rodriguez abbia fatto alcuni ‘cambiamenti’ evidenti. Spesso, infatti, è stata messa in dubbio la bellezza della showgirl, accusata di essere “tutta rifatta“.

In effetti, lei stessa ha ammesso di aver ricorso alla chirurgia estetica più di una volta: gli interventi di correzione si possono notare principalmente sul naso, reso più fine e leggermente all’insù, e alla bocca gonfia per le famose ‘punturine’. La Rodriguez, però, ha espresso la sua perplessità su un particolare ritocchino fatto qualche anno fa, che ad oggi le è parso davvero inutile.

Poco tempo fa, Belen aveva pubblicato una stories dove mostra una foto che la ritrae a 19 anni durante la sua prima sfilata. All’epoca non si era ancora sottoposta all’intervento di chirurgia per rifarsi il seno e, ad oggi, la Rodriguez ha ammesso che forse quell’intervento non fosse assolutamente necessario.

“Ma la domanda che mi pongo è….ma perché ti sei rifatta […]? erano già belle!!” – ha commentato ironica la Rodriguez. Sembra quindi che non sempre la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica sia risultata veramente necessaria per la nota showgirl argentina, la quale, ad oggi, coltiva qualche piccolo rimpianto.