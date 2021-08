L’ attore comico di origini napoletane è stato stregato dalla bellissima Claudia Maria con la quale ha 25 anni di differenza.

Giorgio Panariello è nato a Firenze ma vanta origini napoletane. La sua vita è stata per tutti un simbolo di determinazione e riscatto: abbandonato dalla madre e dal padre è cresciuto con i nonni e ha dovuto affrontare la perdita del fratello nel 2011.

Quest’ ultimo non era riuscito a non farsi piegare dalle sofferenze dell’ infanzia ed era finito nel circolo della tossicodipendenza, a differenza di Giorgio che invece aveva trovato rifugio nella comicità.

Proprio qui trova la sua strada: nel 1981 fa la sua prima esperienza mediatica nel ruolo di speaker imitatore nella trasmissione Radiosquillo in onda su Radio Forte dei Marmi, in seguito fonda il gruppo i Lambrettomani insieme a Rino Rivieri e Umberto Mosti.

Durante l’ esibizione del gruppo a Firenze, Panariello viene notato da Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti anche loro in piena ascesa. Per la sua grande abilità nell’ imitare il cantante Renato Zero approderà alla trasmissione Stasera mi butto che gli regalerà molto successo.

Infine, proprio con Conti e Pieraccioni metterà in piedi una serie di spettacoli teatrali. Dal teatro debutterà poi al cinema nel 1996 con “Albergo Roma” per poi passare dal ruolo di attore a quello di regista.

Giorgio nella vita privata è innamorato della sosia di Belen

Per quanto sia un personaggio abituato alla presenza delle telecamere e dei paparazzi, Giorgio Panariello è una persona gelosa e protettiva quando si parla della sua vita privata.

Dopo essere stato legato per molti anni alla ballerina Dalila Fassinato, che non ha mai deciso di sposare oggi avrebbe definitivamente voltato pagina. Nel 2016, infatti, avrebbe incontrato lei Claudia Maria Capellini.

La ragazza di 25 anni più giovane è indubbiamente bellissima: ha lunghi capelli castano chiaro e occhi da cerbiatta. Segni distintivi? oltre al fatto di essere innamoratissimi dell’ attore ricorda molto Belen Rodriguez, la conduttrice di Tu Si que Vales.

Oltre alla bellezza Giorgio sembra aver trovato altro: sarebbe così innamorato da essere intenzionato a fare il grande passo e a mettere su famiglia: la differenza di età sembra non essere più un problema quando di mezzo c’ è un sentimento così profondo.