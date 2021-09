Gerry Scotti, avete mai visto il figlio Edoardo? Tutto muscoli e tatuaggi

Vediamo insieme l’incredibile trasformazione del figlio di Gerry Scotti, Edoardo che è diventato super affascinante.

Come sappiamo il mitico conduttore del game show, Caduta Libera è Gerry Scotti, ma forse non tutti sanno che ha un figlio grande, che si chiama Edoardo.

Il ragazzo non si vede molto spesso in pubblico insieme al noto padre, ma vediamo come è diventato nel corso degli anni.

Iniziamo con il dire che il ragazzo ha 29 anni ed è davvero incantevole, ed insieme alla mamma Patrizia Grosso ha vissuto per un lunghissimo periodo in America.

Li ha studiato fotografia e dalle immagini che pubblica è assolutamente evidente la sua bravura.

Edoardo Scotti: segni particolari bellissimo

Dal punto di vista estetico non ha moltissime caratteristiche in comune con il mitico Zio Gerry.

Ha un fisico perfettamente scolpito dalla palestra ed è impreziosito da vari tatuaggi che ha sul corpo, il tutto è frutto delle sedute in palestra alla quale si sottopone che gli hanno permesso di avere spalle larghe ed addome impeccabile.

Edoardo, sappiamo che è un grandissimo appassionato di sport pericolosi, e prova sempre mille attività diverse.

E’ un ragazzo molto tranquillo, e per chi non lo sapesse ha fatto anche lui qualche passo nel mondo della televisione.

Ha partecipato al programma “Lo show dei record” in veste di inviato speciale della trasmissione condotta dal padre.

Gerry Scotti ed Edoardo hanno un rapporto speciale, ed in una intervista il bravo presentatore aveva dichiarato tutti i problemi e le paure che seguirono la separazione.

Ovvero la paura che gli mancasse sempre qualcosa ed ha fatto di tutto pur di essergli vicino, ed oggi è tranquillo perchè Edoardo è un ragazzo felice.

Recentemente Edoardo insieme alla moglie Ginevra Piola, nota giornalista milanese, ha reso nonno Gerry Scotti, per la precisione a dicembre.

La coppia è felicemente sposata e stanno insieme da ben 7 anni, e la nascita della piccola Virginia ha lasciato senza parole il nonno che è impazzito di gioia.