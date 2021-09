Stupenda negli anni ’90, oggi Veronica Lario è così a 64 anni [FOTO]

La stupenda ex moglie di Silvio Berlusconi oggi ha 64 anni ed è molto cambiata. Ecco com’è oggi Veronica Lario

Quando Berlusconi “scese in campo” nella sua vita c’era la stupenda Veronica Lario. Negli anni ‘90 la bella Veronica era una donna avvenente e ricercata. Oggi ha 64 anni ed è molto cambiata, pur rimanendo una donna affascinante. Ecco com’è.

Negli anni ‘90 la splendida Veronica era al centro della scena, era infatti la moglie dell’uomo più potente d’Italia e, per forza di cose, si è ritrovata con i riflettori puntati. Poi qualcosa nella coppia si è rotto e il resto della storia la conosciamo tutti. Ma ecco com’è oggi Veronica Lario.

Veronica Lario, eccola oggi a 64 anni

Chi conosce un minimo la storia italiana degli anni ‘90 sa bene che, in quegli anni, la nuova politica “riciclava” la vecchia e che Silvio Berlusconi fu il simbolo di quel rinnovamento. Accanto a lui c’era una donna bellissima, Veronica Lario, poi balzata alle cronache per il rocambolesco divorzio tra i due.

Una cosa è certa, in quegli anni Veronica Lario era una delle donne più belle e ammirate d’Italia e, non per nulla, Berlusconi se ne innamorò. I suoi capelli biondi e il suo sguardo avvenente colpirono milioni di italiani che vennero folgorati dalla sua eleganza. Ma com’è oggi Veronica Lario?

Veronica Lario è sempre stata una donna bellissima e oggi, nonostante la sua età di 64 anni, mantiene intatta la sua straordinaria bellezza. La Lario possiede ancora un grande fascino e una sensualità coinvolgente.

Nonostante il divorzio, Veronica Lario non ha rimpianti o rancori ed ha sempre dichiarato di essere orgogliosa del rapporto che i suoi figli hanno con il loro padre, Berlusconi. Oggi la bella Veronica dichiara di aver mantenuto un buon rapporto con l’ex presidente e di coltivare solo amore per i propri figli.

Oggi Veronica Lario mantiene un basso profilo e protegge la sua privacy. Dopo il divorzio con l’ex marito, la Lario ha abbandonato del tutto i riflettori. Oggi vive tranquillamente nel suo attico a Vimercate, dove passa del tempo con i suoi nipoti.