Tina Cipollari si rilassa in vacanza in costume in attesa delle nuove puntate di Uomini e Donne; ecco come si è mostrata la vamp.

Dopo tantissimi anni, non ci sarebbe ormai Uomini e Donne senza Tina Cipollari, l’opinionista dalla lingua tagliente che, in questi anni, ha avuto una vera e propria lunga guerra di nervi con Gemma Galgani, più famosa dama del trono over.

Dopo l’inizio da corteggiatrice e poi come tronista all’inizio degli anni ‘2000, la Cipollari si è presa la scena del dating show di Maria De Filippi, che ha deciso di confermarla come opinionista al fianco di Gianni Sperti. Tra una registrazione e l’altra, in attesa che il programma vada in onda, Tina si rilassa in vacanza mostrandosi in bikini.

Tina Cipollari pazzesca in costume: la vacanza della vamp

Amatissima dal pubblico, Tina è sempre seguita con grande affetto da tutti i fan, che non mancano mai di farle sentire l’affetto che nutrono nei suoi confronti; all’inizio dell’estate, a causa del presunto matrimonio della Cipollari, in molti hanno avuto paura che l’opinionista non tornasse nelle nuove puntate.

Tina ovviamente ci sarà, pronta ad esprimere senza freni le sue opinioni; nel frattempo però, tra una registrazione e l’altra e in attesa che le puntate vadano in onda, Tina si riposa in vasca idromassaggio, con un bikini rosa che contiene a stento le forme.

Sorridente, immersa nella vasca, Tina indossa degli accessori ovviamente abbinati; tantissimi i like, così come i commenti, tutti pronti a complimentarsi con l’opinionista viterbese.

Stando a quanto trapelato, Tina avrebbe nuovamente rotto con l’imprenditore toscano Ferrara, col quale appunto doveva sposarsi; sembra che la Vamp stessa abbia reso noto il suo nuovo status sentimentale durante una delle registrazioni, dichiarando di essere tornata single. L’opinionista aveva già rotto con l’imprenditore lo scorso anno, salvo poi ricominciare la relazione e progettare addirittura un matrimonio.