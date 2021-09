Barbara D’Urso separazione dal marito Michele: la verità sull’addio

La conduttrice di punta della Mediaset, Barbara D’Urso e la verità sull’addio con il marito Michele. Ecco perché c’è stata la separazione

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrice più amate dal pubblico televisivo, oltre ad essere tra le più chiacchierate. Oggi vi parliamo della verità sull’addio al suo ex marito Michele e di quali sono stati i motivi della separazione tra i due.

La bella Barbara, infatti, ha avuto uno storico matrimonio tanti anni fa, molto chiacchierato dal pubblico. La coppia sembrava felice e il matrimonio pareva essere un film di una coppia perfetta, ma alla fine qualcosa è andato storto e i due si sono lasciati. Ecco la verità sull’addio.

Barbara D’Urso e la separazione dal marito. La verità sull’addio

Barbara D’Urso ha raggiunto grandissima notorietà grazie ai suoi programmi televisivi trasmessi dalla Mediaset. La conduttrice napoletana è nota per le trasmissioni come “Domenica Live” o “Live Non è La D’Urso”, programmi televisivi incentrati su storie e racconti molto emotivi e, spesso, travagliati.

Travagliato è stato anche il matrimonio della bella Barbara D’Urso, che non andò come tutti speravano. La D’Urso conobbe Michele Canfora nei primi anni duemila e i due decisero di sposarsi nel settembre del 2002, ma qualcosa si ruppe e non fu chiaro da subito quali fossero le cause.

Nel 2006 la storia d’amore tra la D’Urso e Canfora finì e i due divorziarono definitivamente nel 2008. Non è ben chiaro la dinamica che ha portato alla separazione, ma a quanto pare il fattore scatenate è stato un tradimento di lui.

Ad oggi si fanno alcuni nomi su chi possa essere la presunta amante di Canfora, ma la gran parte delle indiscrezioni convergono su un nome: Azzurra Passa, da cui i due hanno avuto una figlia, la bella Maria Laura.

A quanto pare, quindi, la povera Barbara è stata tradita e coinvolta in una storia d’amore tra il suo, ormai ex, marito Michele Canfora e Azzurra Passa. Nonostante la grande delusione d’amore, oggi la bella Barbara può dire di aver raggiunto una grande rivincita grazie ai suoi strepitosi successi raggiunti in carriera.