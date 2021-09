Arisa la conosciamo tutti, ma avete mai visto la sorella? Ecco l’altra donna di casa, una vera e propria goccia d’acqua della cantante.

Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo, Arisa ne ha fatta di strada; con Sincerità, nel 2009, ha conquistato tutti nella categoria Nuove Proposte, spiccando per semplicità e mostrandosi come una “ragazza della porta accanto”.

A seguire, tantissimi album, apparizioni cinematografiche con esperienze sia come attrice che doppiatrice e anche televisive; lo scorso anno è stata docente di Canto di Amici, ruolo che per questa nuova edizione ha lasciato a Lorella Cuccarini. Arisa è quindi un volto noto, ma conoscete la sorella? E’ una vera e propria goccia d’acqua della cantante.

Arisa, conoscete la sorella? Ecco chi è Sabrina Pippa

Arisa è ovviamente uno pseudonimo della cantante, che si chiama in realtà Rosalba Pippa ed ha due sorelle, Isabella e Sabrina; la più piccola è stata proprio presentata al pubblico in questi ultimi tempi, ma appare molto più riservata rispetto alla sorella.

Ciò che è evidente è la somiglianza fisica fra le due, due vere e proprie gocce d’acqua grazie ad elementi ed espressioni simili; a differenza della sorella cantante però, Sabrina si sta dedicando totalmente ad altro e con discreto successo.

Dopo essersi diplomata ad un istituto artistico, Sabrina si è trasferita a Berlino e ad oggi è una visual e graphic designer; si occupa, per l’azienda per la quale lavora, di creazione di contenuti e materiali per i social.

Sicuramente avrà avuto modo di dare qualche consiglio alla sorella, che abbiamo visto attivissima (dopo un periodo fuori dall’attenzione mediatica) sui social, soprattutto per una tematica importante come quella del body positive.

Oltre a sensibilizzare sull’argomento, la cantante ha parlato con orgoglio in prima persona delle sue forme, mostrandosi spesso anche in scatti sensuali volti a suggellare una riflessione sul proprio corpo.