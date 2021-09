La nota conduttrice Paola Perego è mamma di una bellissima ragazza. Scopriamo insieme chi è Giulia Carnevale.

Paola Perego, classe 1966, è una delle più note conduttrici televisive italiane. La sua carriera ebbe inizio nella rete pubblica Rai nei primi anni ’90, periodo in cui l’ormai ex modella si fece le ossa nel mondo televisivo e dello spettacolo. Nei primi anni del 2000, Paola Perego decise di compiere un cambio di rotta e firmò un contratto con Mediaset.

La collaborazione con la rete di proprietà di Berlusconi durò per ben dieci anni e fu proprio Mediaset a darle la possibilità di raggiungere i traguardi e il successo di cui gode tutt’oggi. Si occupò di programmi come Videonews, Buon Pomeriggio e Buona Domenica e collaborò, inoltre, anche con Maurizio Costanzo.

Successivamente, nel 2010, la conduttrice decise di tornare a lavorare per la Rai – su consiglio di Lucio Presta – tuttavia, questa scelta non si rivelerà particolarmente azzeccata: nel corso del tempo, complice anche la crisi economica, le apparizioni in tv della Perego diventeranno via via sempre più ridotte.

Nonostante la carriera della conduttrice lombarda non sia stata particolarmente facile, possiamo dire che Paola Perego abbia fatto maggiori conquiste in campo personale: l’ex modella infatti, è mamma di una bellissima ragazza di 29 anni.

Chi è Giulia Carnevale?

La 29enne Giulia Carnevale è nata il 13 marzo del 1992 dall’amore di Paola Perego e del primo marito Andrea Carnevale. La figlia della conduttrice originaria di Monza è particolarmente riservata: sono poche le informazioni che circolano sul suo conto. Possiamo dire che la piccola Carnevale sia laureata in Economia – tuttavia, è ignoto il posto dove esercita la professione – e che sia la fondatrice del Cassandra mgmt, un’agenzia di talent management e digital campaingn.

Riguardo la sua vita privata, Giulia Carnevale è legata sentimentalmente ad un analista finanziario, Filippo Giovannelli. La coppia, due anni fa, ha dato alla luce il primo nipotino di Paola Perego, il piccolo Pietro – soprannominato Geppino. Il primogenito della figlia dell’ex calciatore è nato il 25 novembre 2018 e rappresenta la gioia più grande per nonna Paola e nonno Andrea.

Nonostante il difficile periodo del divorzio dei genitori, avvenuto nel 1997, ora sembra che Giulia abbia finalmente raggiunto la serenità, riuscendo a costruire la sua piccola famiglia piena d’amore.