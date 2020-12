La parole di addio al padre che Paola Perego ha condiviso sui social hanno commosso tutti. Il Covid l’ha strappato via dalle braccia dei suoi cari e adesso “fa davvero male“. Ecco che cosa ha scritto.

Paola Perego non si trattiene e sui social pubblica un commovente post di addio al padre nel quale traspare tutto il dolore che la sua morte le ha provocato. L’uomo, 90enne, è morto dopo aver contratto il Covid.

Il primo a darne la notizia, sempre attraverso i canali social, era stato il profilo twitter di Arcobalenotre, la società di management televisivo di Lucio Presta, marito di Paola Perego. “Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro“, recitava il testo del tweet ma senza voler aggiungere nessun ulteriore dettaglio.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020

Le parole della conduttrice poco prima della morte del padre

Anche Paola Perego stessa nell’ultimo periodo era stata positiva al Coronavirus. Lo scorso mese, presentando via web il suo nuovo programma “Il filo rosso” su Rai 2 la Perego aveva raccontato della sua esperienza. “Io sono stata fortunata, ero in isolamento ma per fortuna mi sono potuta curare a casa. Confinata da sola nella mia stanza ho capito quanto è importante e bello poter abbracciare le persone a cui vogliamo bene“, aveva fatto sapere.

E non era mancato un attacco verso i negazionisti, che aveva invitato ad una visita nei reparti di terapia intensiva. “Mi fanno molta rabbia, non puoi negare qualcosa se non la conosci“, aveva detto a proposito.

Sempre nella stessa occasione aveva anche confessato le sue paure più grandi: “Il mio filo rosso in questo momento è quello che mi lega ai miei genitori che sono molto anziani ed entrambi positivi. Vivono lontani da me, come mia sorella, mia cognata e i tutti i miei nipoti. Sono tutti alle prese con il Covid, sono terrorizzata dal fatto che la situazione possa degenerare e mi pesa tantissimo non poterli vedere“.

Paure che purtroppo si sono realizzate con il tragico epilogo della scomparsa del padre, che è morto in ospedale all’età di 90 anni per Covid. La madre Alice invece ha 84 anni.

La dedica sui social

Ad informare i fan e i followers sul proprio stato emotivo è stata direttamente la stessa conduttrice. A distanza di ore dall’annuncio ufficiale dato dal marito, Paola Perego infatti ha fatto sentire la propria voce tramite una lunga lettera sui social dedicata al ricordo del padre, con la quale ha voluto dirgli addio.

Il ricordo è straziante: “Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà“, scrive la conduttrice, aggiungendo che indipendentemente dall’età non c’è mai un momento giusto in cui dirsi addio, un momento in cui questo distacco possa essere meno doloroso.

Una situazione veramente difficile e delicata che però può diventare anche un’occasione per ripercorrere i momenti belli di una vita passata insieme, come ha fatto la Perego. “Abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce“, scrive la 54enne nel post su Instagram, che conclude con un ringraziamento verso chi si sta mostrando vicino alla famiglia in questo momento così delicato, anche solo con un pensiero.