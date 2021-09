Il cast completo del Grande Fratello Vip, in vista dell’imminente inizio della sesta edizione; le scelte di Alfonso Signorini.

Il reality show Endemol, edizione dopo edizione, ha sempre avuto un grandissimo successo di pubblico, tanto che da vent’anni intrattiene i telespettatori italiani. Ultimamente però, la variante maggiormente apprezzata dal pubblico sembra essere quella Vip, dove sono personaggi famosi a mettersi in gioco nella casa di Cinecittà.

Il padrone di casa, Alfonso Signorini, è prontissimo a condurre la sesta edizione del GF Vip, che presto inizierà su Canale 5; ma chi sono i concorrenti di questa nuova avventura nella casa più spiata d’Italia? Ecco il cast completo.

Grande Fratello Vip, i nomi dei “vipponi” della nuova edizione

Signorini aprirà le porte della casa a partire dal 13 settembre, puntata d’esordio della nuova edizione; gli spettatori non stanno più nella pelle e, visti i nomi che sono coinvolti, hanno tutte le ragioni per esserlo.

Tra i concorrenti vedremo volti notissimi al pubblico come Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Manila Nazzaro, Carmen Russo e Aldo Montano.

Ad affiancarli Manuel Bortuzzo, Jo Squillo, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Miriana Trevisan; e poi ancora Gianmaria Antinolfi, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié.

A questo punto, rivelato anche il nome dei partecipanti, sembra veramente tutto pronto per far partire la nuova edizione, a cui non prenderà parte Raz Degan (che ha ampiamente criticato il programma, anche se i motivi della sua esclusione sembrerebbero di carattere economico).

Ad affiancare il conduttore Alfonso Signorini ci saranno l’ex-gieffina e nota conduttrice Adriana Volpe, nonché Sonia Bruganelli, autrice televisiva e moglie di Paolo Bonolis. Anche quest’anno, ne vedremo sicuramente delle belle tra liti, amicizie e amori.