Giovanna Civitillo Ieri e oggi, com’era e com’è la moglie di Amadeus: la trasformazione

La storia d’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus fece un gran parlare per anni. Ma sapete com’era la meravigliosa ballerina dell’Eredità?

Giovanna Civitillo ha acquisito notorietà grazie al suo ruolo di professoressa nel programma “L’Eredità”. La bella moglie di Amadeus è stata infatti una delle ballerine più famose e apprezzate del programma Rai e oggi vive con il famoso presentatore. Ma sapete com’era Giovanna Civitillo?

La bellissima showgirl ha conquistato il cuore di Amadeus, presentatore di punta della Rai che sta vivendo forse il suo miglior momento in carriera, grazie al grande successo del programma “I Soliti ignoti” e alle sue due presentazioni al Festival di SanRemo. Ma ricordate com’era la bella Giovanna Civitillo?

Giovanna Civitillo, ecco com’era

Giovanna Civitillo nasce nel 1977 a Vico Equense. Fin da piccola dimostra grande passione per il mondo dello spettacolo e della danza. Inizia quindi a studiare il ballo e, nel 1996 esordisce in tv come ballerina in programmi quali “Carramba! Che Sorpresa”, “Fantastica italiana” e “Domenica In”.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI, SVELATO IL NOME BOMBA DEL PRIMO CONCORRENTE DI STAR IN THE STAR

La partecipazione come “professoressa” all’Eredità arriva nel 2000. Grazie a quel ruolo, infatti, la bella Giovanna fa il salto di qualità e conquista i telespettatori (e non solo) grazie alla tradizionale “scossa”, balletto che introduceva una delle fasi finali del gioco.

Durante la sua partecipazione al programma, la bella Giovanna ha avuto la possibilità di far apprezzare le sue doti da ballerina e di conquistare il cuore di Amadeus. I due, infatti, dopo il divorzio del presentatore, hanno iniziato una storia d’amore che continua ancora oggi.

Giovanna Civitillo è sempre stata bellissima e, mettendo al confronto le foto di ieri con quelle di oggi, pare essere sempre la stessa giovane ballerina dell’Eredità. La meravigliosa Giovanna, infatti, ha sempre lo stesso splendido sorriso, due occhi meravigliosi e i capelli lunghi scuri con un taglio molto sensuale.

Seppur negli anni passati, la giovane Giovanna mostrava un fisico perfetto e parecchio sensuale, oggi l’ex ballerina dell’Eredità non ha nulla di cui preoccuparsi. Giovanna, infatti, è in splendida forma, come abbiamo visto durante il Festival di SanRemo 2020, dove lei era presente nei primi posti a sedere.

LEGGI ANCHE –> ETÀ, STUDI, MARITO, FIGLI COMPAGNO: TUTTO SULLA MADRINA DEL FESTIVAL DI VENEZIA

Oggi Giovanna, dopo aver messo un po’ in pausa la sua carriera per stare vicino alla famiglia e ai suoi figli, è tornata a lavorare in televisione. Ha svolto, infatti, il ruolo di inviata per “La vita in diretta” proprio durante la settimana di SanRemo 2020 e ha collaborato anche per l’edizione 2021.