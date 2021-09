Emma Marrone e Gaia dopo il grande successo ad Amici sono approdate anche sul red carpet del Festival di Venezia, vediamo insieme come si sono presentate le due bellissime ragazze.

Nelle ultime ore stiamo vedendo moltissimi vip sfilare sul più famoso red carpet, ovvero quello del Festival di Venezia. Come ogni anno vengono invitati moltissimi volti noti del mondo della tv e ovviamente non potevano mancare anche gli ex concorrenti di Amici.

Tra le più belle che abbiamo visto sfilare sicuramente ci sono Emma Marrone e Gaia Gozzi, entrambe grazie alla loro partecipazione al talent show sono riuscite a sfondare nel mondo della musica.

Ma avete visto come si sono presentate sul red carpet? i loro vestiti sono stati un successone, vediamo nel dettaglio i loro outfit.

Emma Marrone al Festival di Venezia

Emma Marrone si è presentata sul red carpet del Festival di Venezia in tutta la sua bellezza. La cantante ha sfoggiato un fantastico abito firmato Giorgio Armani che ha lasciato tutti senza parole.

Bella e sensuale, Emma ha indossato un abito che ha rispecchiato in pieno la sua personalità. Il vestito è semilungo e nonostante il colore principale sia il nero si vedono delle trasparenze che rendono il tutto molto sexy.

Ma non solo Emma ha anche sfoggiato il suo immancabile sorriso con cui ha conquistato i fotografi presenti sul red carpet. Le foto della cantante parlano da sole è radiante e completamente a suo agio.

Gaia sul red Carpet di Venezia, è un incanto

Anche Gaia è riuscita a lasciare il pubblico senza fiato grazie al suo bellissimo outfit. La ragazza come sempre è risultata elegante e raffinata sfoggiando un abito total black a forma di sirena e con le maniche lunghe. Il vestito in questione rappresenta anche il classico emblema della femminilità e soprattutto della sensualità.

Ovviamente i fan di Amici sono stati molto felici nel vedere sfilare le due ex concorrenti sul noto red carpet. Voi cosa ne pensate? vi sono piaciuti i vestiti di Emma e Gaia?