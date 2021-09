Vi ricordate di Annalisa Scarrone di Amici e sapete chi è il suo fidanzato? La dolce metà dell’apprezzatissima cantante uscita dal talent.

La fertile scuola di Amici ha dato al panorama musicale italiano tantissimi talenti nel corso dei vari anni, tra cui rientra (tra i tanti) oltre alle varie Emma, Alessandra Amoroso ed Elodie, anche Annalisa Scarrone; la cantautrice classe ’85 ha ottenuto il secondo posto alla decima edizione del talent show di Amici, ma questo non le ha impedito di avere una brillante carriera.

Annalisa, oltre a diversi album incisi, dopo l’esperienza ad Amici ha partecipato per ben cinque volte al Festival di Sanremo, prima nel 2013, poi nel 2015, nel 2016, nel 2018 e infine all’ultima edizione, quella del 2021. Non ha mai vinto ma è stata molto apprezzata dal pubblico, che spesso si chiede chi sia l’uomo che le ha rubato il cuore.

Annalisa Scarrone di Amici, chi è il suo fidanzato?

Per tantissimi anni, la savonese è stata fidanzata col collega Davide Simonetta, ma oggi il suo cuore batterebbe per un altro uomo; dopo la rottura con l’ex, Annalisa ha ritrovato l’amore ma della sua nuova storia d’amore si sa ben poco.

Annalisa è molto riservata, così come il suo fidanzato Marian Richero; i due non si presentano insieme in pubblico praticamente quasi mai, e amano vivere la loro storia lontano dai riflettori, in piena tranquillità.

Leggi anche –> Isabella Ricci stravolge il look per il mare: come è stata beccata la dama di Uomni e Donne

Proprio in una delle apparizioni pubbliche della cantante, in una delle sue partecipazioni a Sanremo, la cantante è stata vista in compagnia della sua dolce metà; in una competizione così importante e prestigiosa, la sua vicinanza ha fatto sicuramente la differenza.

Leggi anche –> Prima di decidere l’obbligo di vaccinazione si devono conoscere le conseguenze, dice Massimo Cacciari

Quest’anno, Annalisa è stata impegnata con la tournée Nuda10 Open Air, dopo un complicatissimo periodo (dato dalla pandemia scatenata dal COVID-19) dove tutti i cantanti, per forza di cose, hanno dovuto sospendere le attività.