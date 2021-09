Conoscete il significato delle Emoticon, che utilizziamo tutti i giorni?

Scopriamo insieme che significato hanno i simboli, le emoticon e gli smile che utilizziamo quotidianamente sui social.

Al giorno d’oggi, spesso per comunicare tra di noi, si utilizzano molto volentieri non solo le parole, ma anche disegni, come faccine, che vengono chiamate Emoji. In questo modo, si riesce a far comprendere meglio le sensazioni che proviamo in quel momento.

Ma non tutti, forse, conoscono il reale significato delle emoticon che utilizziamo ogni giorno. Spesso per esprimere gioia o rendere più simpatico un testo breve viene utilizzata la faccina gialla che ride felice, mentre quella sorridente e con gli occhi grandi si utilizza quando ci sentiamo molto felici e serve per mandare un saluto molto allegro.

Viene spesso utilizzata anche la faccina che al posto degli occhi ha due parentesi uncinate, ovvero questi simboli ><. Questo a significare “Non posso fare a meno di ridere!”.

Quella, invece, che fa l’occhiolino, ha due diversi significati: potrebbe stare a significare di non prendere sul serio la persona con la quale stiamo avendo una conversazione, oppure potremmo stare flirtando con quella persona.

Il significato delle emoticon

Ormai non ne possiamo fare più a meno di utilizzare anche queste faccine: c’è quella imbarazzata con le guance rosse, che stanno a rappresentare gratitudine. Invece quella con il sorriso a denti e occhi stretti è molto utilizzata per rispondere ad un complimento.

Se vogliamo esprimere se abbiamo caldo o freddo, possiamo utilizzare queste due faccine: per il caldo, quella arrossata con la lingua di fuori; per il freddo, invece, quella azzurra con i fiocchi di neve.

Quella che fa più ridere, è la faccina capovolta che ride, che sta a significare che in quel momento stiamo ironizzando su qualcosa.

Ci sono molte faccine che possono esprimere il nostro stato d’animo: c’è quella che muore dalle risate, quella furibonda ed ha anche l’autocensura sulla bocca, quella che ha la mascherina. Addirittura, si ha anche la faccina da ubriaco, che potrebbe far capire al meglio come si è trascorsa la serata.

Il loro significato, è bene ricordare, che potrebbe cambiare da paese a paese. Insomma, esistono tante emoticon che possiamo utilizzare….