Chi si è mai chiesto che cosa succede se non fai lo shampoo per 7 giorni? La risposta (della scienza) a questa domanda vi lascerà di stucco

Non capita di rado fare domande curiose e chiedersi cose, a prima vista, assurde sul proprio corpo. Ognuno di noi ha dubbi, curiosità riguardo il nostro aspetto e quello che ne sarebbe senza le nostre solite scelte quotidiane. Ebbene, ecco cosa succede se non fai lo shampoo per 7 giorni.

In realtà, l’interesse per questa domanda non è del tutto assurdo e al mondo esiste addirittura un’organizzazione che si occupa proprio della questione “lavaggio capelli”. Il movimento si chiama “no shampoo” e la loro idea è quella secondo cui le persone debbano lavare i capelli solo ogni 15 giorni.

Sai cosa succede se non fai lo shampoo per una settimana?

Effettivamente, lavare ogni giorno i capelli non è per nulla salutare. Lo shampoo frequente rovina il cuoio capelluto che, stressato e rovinato, non riesce a rigenerarsi, provocando nei capelli una perdita di salute e vitalità.

Inoltre, l’utilizzo ossessivo di prodotti come lacche, detergenti, creme e spray rende i capelli più “appesantiti”, incentivando l’alopecia e la perdita di capelli. Tuttavia, il nemici per eccellenza dei nostri capelli sono senza dubbio le piastre e phon, a maggior ragione se utilizzati frequentemente.

Tutto questo vuol dire che bisognerebbe lavare i capelli solo una volta a settimana? Assolutamente no, infatti lavare i capelli solo una volta ogni una o due settimane è assolutamente pericoloso per il cuoio capelluto.

Se non si fa lo shampoo per un’intera settimana il cuoio capelluto potrebbe essere danneggiato e provocare irritazioni e bruciori. I capelli grassi potrebbero provocare addirittura brufoletti e foruncoli, mentre per chi ha capelli secchi, questi potrebbero indebolirsi e provocare doppie punte e nodi.

Si può quindi dire che l’intervallo migliore per lavare i capelli è farlo ogni 3 giorni. Questa pratica permette tenere pulito il cuoio capelluto ed evitare i danni provocati dal calore di phon e piastre. Inoltre, è consigliabile evitare l’utilizzo di prodotti aggressivi che potrebbero danneggiare i nostri capelli.