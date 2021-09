Vediamo insieme le 5 curiosità su Un Posto al Sole, la soap opera più longeva in Italia e che conta più di 25 di messa in onda in Rai, ecco tutte le cose che non sapevi sulla soap.

Una delle soap più amate dal pubblico italiano è senza dubbio Un Posto al Sole, la serie va in onda tutta le sere dal lunedì al venerdì e viene trasmessa su Rai 3. Quest’anno, la fiction, è arrivata al suo 26° anno di vita ed infatti rappresenta un trionfo per il mondo delle soap in Italia, che nella maggior parte dei casi, durano qualche anno.

Un Posto al Sole ha certamente battuto ogni possibile record, conta più du 5000 episodi e difficilmente sarà battuta da qualche altra soap italiana in termini di longevità.

Dal suo grande successo, recentemente è nato anche il magazine ufficiale che sta andando a ruba e grazie al giornalino si possono scoprire moltissime curiosità sulla serie oltre alle varie interviste ai protagonisti.

Noi intanto vi sveliamo le 5 curiosità sulla soap più amata del piccolo schermo. Vediamo di cosa si tratta.

Un Posto al Sole, 5 curiosità sulla soap: dai vip scartati al cambio di location

Un Posto al Sole viene trasmesso dal 1996 ma nonostante i tanti anni di messa in onda, la soap continua ad essere amata e seguita da milioni di telespettatori. In questi 26 anni, ovviamente, sono cambiati i protagonisti e anche le location in cui veniva ambientata la serie.

In pochi sanno che molti volti noti dello spettacolo, prima di diventare famosi, si sono presentati al casting di Un Posto al Sole e alcuni sono stati anche scartati, tra i più conosciuti troviamo Alessandro Preziosi.

Come riporta il magazine ufficiale della soap nel 1996 l’attore si presentò al provino per il ruolo di Alberto Palladini, ma venne scartato, infatti oggi il personaggio è interpretato da Maurizio Aiello.

Un’altra rivelazione fatta dal giornalino è stata su Luca Turco che in Un Posto al Sole interpreta Niko Poggi. Il ragazzo si presentò al casting di un’altra fiction, ovvero la Squadra, quando aveva solo 9 anni. Luca piacque talmente tanto al produttore che decisero di proporre ai suoi genitori un posto importante per Un Posto al Sole. Il giovane ricopre il suo ruolo da ben 21 anni.

Ma non è finita qui, un’altra curiosità sulla soap riguarda Marzio Honorato che nella seria interpreta Renato Poggi.

In pochi sanno che l’attore nella sua carriera cinematografica ha recitato in due film erotici: Una donna allo specchio e Senza scrupoli.

A cambiare in questi anni è stata anche la location, infatti dal 1999 gli esterni di Palazzo Palladini sono quelli di Villa Volpicelli che affacciano sul bellissimo Golfo di Napoli. Ma nelle prima tre stagioni, ovvero a partire dal 1996 al 1999, gli esterni erano quelli di Villa Rocca Matilde e anch’essa si affaccia sempre sul Golfo di Napoli.

L’ultima curiosità riguarda la sospensione della serie, in pochi sanno che per ben 3 mesi, Un Posto al Sole, ha dovuto interrompere le riprese. Il motivo è legato alle disposizioni del Governo per arginare il diffondersi del Coronavirus.

Gli appassionati hanno dovuto rinunciare alla loro serie preferita dal 4 aprile a 13 luglio 2020. Da quel momento la produzione ha anche dovuto seguire le rigidissime norme sul distanziamento sociale che prevedevano: nessun contatto fisico, mascherina obbligatoria durante le prove e niente baci o abbracci.

Cosa ne pensate? vi sono piaciute le cinque curiosità su Un Posto al Sole? per scoprire le altre novità non ci resta che aspettare la prossima uscita del magazine.