Isabella Ricci, la dama di Uomini e Donne, sorprende tutti al mare con un nuovo look al mare; ecco come si è presentata.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne e, il dating show, promette già spettacolo. Oltre ai nuovi tronisti del trono classico (già presentati dal programma) ci sarà come sempre anche il trono over; lo scorso anno, abbiamo avuto modo di conoscere Isabella Ricci, ex-modella 62enne che ha subito conquistato il pubblico.

Oltre che grazie alla sua eleganza e alla sua bellezza, la Ricci ha fatto parlare di sé anche per la rivalità con Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse del trono over che ha sofferto molto la personalità della nuova arrivata. In attesa di ripartire, la dama si gode gli ultimi giorni di vacanze e sorprende tutti con un nuovo look al mare.

Isabella Ricci, la dama di Uomini e Donne cambia look per il mare

Oltre ad avere un passato da modella, Isabella ha una laurea in Filosofia ed ha lavorato per anni come archivista e bibliotecaria; istruita, ha avuto modo di frequentare ambienti colti e questo si vede anche quando è in studio.

Ora si sta concentrando sulla sua azienda nel settore del pet caring, Pet Village, che si occupa di fornire materiali per la cura degli animali domestici; come molti altri lavoratori però, anche Isabella si gode qualche giorno di vacanza e non perde l’occasione per condividere i suoi momenti di riposo coi propri fan.

Su Instagram, ha infatti pubblicato una foto che la ritrae a Ravenna, in una bellissima pineta sul mare; la donna, per recarsi in spiaggia, ha scelto un outfit decisamente estivo, casual, con uno stile che non siamo abituati a vederle addosso ma che le dona parecchio.

La donna con molta probabilità sarà nuovamente protagonista di Uomini e Donne, e chissà questa volta come sarà il rapporto con Gemma e se, soprattutto, riuscirà a trovare l’amore.