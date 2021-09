Avete mai visto l’ex-fidanzata di Andreas Muller? Chi ha rubato il cuore del ballerino prima della sua attuale compagna, Veronica Peparini.

Andreas Muller è conosciuto non soltanto per essere un bravissimo ballerino, ma anche per essere uno dei pochi della sua specialità a vincere un’edizione di Amici; come sappiamo, molto spesso a spuntarla sono i cantanti, ma Muller è riuscito a battere i pronostici.

Vincitore di Amici 16, è stato impegnato anche successivamente nel programma, occupandosi delle coreografie e vestendo il ruolo di coach; oggi è legato sentimentalmente alla collega coreografa Veronica Peparini, ma sapete chi è la sua ex? Ecco la donna che ha rubato il suo cuore in precedenza.

Andreas Muller, l’ex-fidanzata del ballerino

Nato in Germania, Andreas si trasferisce presto insieme alla famiglia a Fabriano, in provincia di Ancona; è qui che Muller cresce ed è proprio originaria di Fabriano la sua ex.

Stiamo parlando di Maria Elena Gasparini, anche lei ballerina e bellissima così come la Peparini; i due si sono conosciuti giovanissimi e sono stati insieme per sette anni, prima che l’infortunio di Muller li allontanasse definitivamente.

Il ballerino, all’epoca, non ha svelato i motivi della rottura ma ha annunciato la fine del loro rapporto sui social. Una storia sicuramente importante quella con Maria Elena, talentuosa, bionda e dal fisico scolpito, ma che al giorno d’oggi è solamente passato.

Nel cuore di Andreas c’è infatti posto solamente per Veronica, di cui è innamoratissimo; nonostante la differenza di età, i due stanno insieme dal 2018 e appaiono molto affiatati.

La Peparini, più grande di lui di 25 anni e anche già mamma, ha ceduto alle lusinghe del ballerino dopo un lungo corteggiamento; in barbara agli stereotipi, i due si vivono una storia d’amore bellissima condividendo molte passioni, tra cui ovviamente spicca quella della danza.