“Sta molto male, ha perso chili”, Uomini e Donne: momento doloroso per il protagonista

Nelle ultime ore un ex volto noto di Uomini e Donne ha fatto molto preoccupare i fan per via del suo stato di salute, stiamo parlando di Alessandro Basciano. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo all’ex corteggiatore.

Qualche ora fa è arrivata una notizia molto spiacevole su un ex volto noto di Uomini e Donne, sicuramente gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno di Alessandro Basciano.

Il giovane ragazzo qualche anno fa ha partecipato al dating show come corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Ai tempi la tronista era indecisa se scegliere o meno il ragazzo come possibile fidanzato, alla fine, la ragazza, ha preferito uscire dal programma Daniele Schiavon.

Alessandro, nonostante il dispiacere iniziale, è andato avanti con la sua vita tanto che lo stesso anno partecipò a Temptation Island come tentatore. Ma anche in questa occasione non è riuscito a trovare il vero amore.

Qualche mese più tardi ha conosciuto una ragazza che ha fatto immediatamente breccia nel suo cuore ovvero Erjona Sulejmani.

Tra i due è stato amore a prima vista, tanto che Alessandro le ha fatto conoscere immediatamente suo figlio facendola entrare a far parte della sua famiglia.

Purtroppo, qualche ora fa, è arrivata la notizia della loro rottura e sembra che l’ex corteggiatore non l’abbia presa bene, anzi, stando quanto dicono in queste ore sta soffrendo molto. Vediamo cosa sta succedendo.

Alessandro Basciano: è finita con Erjona, lui sta malissimo

Negli ultimi giorni è uscita l’indiscrezione sulla fine della relazione tra Alessandro Basciano e Erjona Sulejmani.

Per il momento non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto i due a interrompere il rapporto ma sappiamo con certezza che l’ex corteggiatore sta passando un bruttissimo momento.

A dare la notizia sul suo stato di salute è stato un suo caro amico, ovvero Amedeo Venza che tramite alcuni stories su Ig ha fatto sapere ai fan che il ragazzo sta soffrendo molto.

Venza si è detto molto dispiaciuto per l’amico e ha dimostrato tutta la sua vicinanza in questo triste momento. Negli ultimi giorni Basciano si è aperto con i suoi fan confessando la sua sofferenza per la rottura con l’ex fidanzata e le sue parole sulla questione sono piene di rabbia “Ho perso la mia dignità e l’ho buttata nel ce**o“.

Alessandro per via delle pene d’amore ha perso molti chili e anche la voglia di credere ancora nell’amore, per fortuna lo stesso ragazzo ha confessando che accanto a lui c’è suo figlio, l’unico motivo per cui riesce ancora a sorridere.

Per vedere come finirà questa storia e per scoprire la versione della sua ex fidanzata non ci resta che aspettare le prossime novità. Voi cosa ne pensate?