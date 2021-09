Alberto Matano, arriva la verità sul suo rapporto con la giornalista: “Tra di noi…”

Voci di corridoio fanno a gara per indovinare chi potrebbe aver rubato il cuore dell’ affascinante conduttore di Rai Uno. Si mormora che questa sia proprio una sua collega.

Da tempo si vocifera che Alberto Matano, conduttore de La vita in Diretta, apprezzato non solo per le qualità personali, ma anche per il fascino e l’ eleganza, starebbe vivendo un flirt con una collega, anch’ essa molto piacente.

Ebbene, però, proprio a causa della riservatezza e dello stile pacato non è ancora giunta la conferma ufficiale: anzi Matano avrebbe confessato di “Non avere attualmente il cuore impegnato.”

Nonostante le smentite il conduttore è apparso più volte in alcuni scatti con la bella collega con cui si vocifera stia vivendo una storia. Ma chi è l’ affascinante e invidiata collega di cui tanto si chiacchiera? Vediamolo insieme.

Il pettegolezzo insistente circa Matano e la collega

Tutte moriamo dalla voglia di sapere chi sarà la fortunata a conquistare il cuore dell’ affascinante giornalista e lui, giustamente, continua a “fare la persona riservata”. Ecco perchè pettegolezzi e chiccherii si aggirano sempre più insistenti.

Tra il toto nomi vi sarebbe quello di lei, una collega che ha avuto persino l’ onore di cavalcare il palco dell’ Ariston in occasione del Festival di Sanremo per ben due volte: nel 2019 a fianco di Claudio Baglioni e nel 2020 con Amadeus.

Altra indiscrezione che porterebbe a confermare il pettegolezzo è che recentemente proprio quest’ ultima avrebbe confessato di essere innamorata, pur tuttavia, non svelando il nome dell’ amato.

Ma di chi stiamo parlando? Della bellissima Emma D’ Acquino che da un po’ di tempo appare insieme a Matano in alcuni scatti in Instagram e dove lui si mostra felice e alquanto complice.

Ma se lui non ha inteso proferir parola in merito è lei che interviene sulla questione, smentendo ogni presunto flirt con il conduttore di casa Rai.

In una intervista su chi, infatti, Emma avrebbe dichiarato :“Non sono fidanzata con Alberto Matano come molti pensano! Siamo stati ospiti in TV insieme e tra l’altro abbiamo diviso l’ufficio per anni. Ma siamo solo amici!”.

E nonostante la smentita sia arrivata molti fan sognano che fra i due possa nascere qualcosa e chi lo sa! Solo il tempo potrà chiarire ogni dubbio.