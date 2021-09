L’attrice Serena Rossi, madrina del Festival del Cinema di Venezia, ha raccontato un aneddoto su un provino andato male.

Serena Rossi ha letteralmente conquistato il red carpet della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Una splendida madrina che è riuscita ad attirare su di sé la completa attenzione dei fotografi con la sua incredibile bellezza ed eleganza.

Negli ultimi anni l’abbiamo vista crescere notevolmente, l’attrice è riuscita a conquistare un successo dopo l’altro, fino ad essere scelta come volto simbolo di questa importantissima occasione. Sono stati molti gli artisti che hanno percorso quel ambito tappeto rosso e, ad oggi, Serena Rossi si può dire orgogliosa di averne preso parte.

Tuttavia, in ogni brillante carriera, esistono momenti in cui le cose non vanno esattamente come uno spera o immagina. La giovanissima attrice quindi, ha deciso di raccontare un aneddoto su un provino andato male.

Serena Rossi, il provino perso de’ L’amica geniale

La nota serie di successo L’amica geniale scartò la dolcissima Serena Rossi per il ruolo di Lila e questo fu un duro colpo per la madrina del Festival di Venezia. All’epoca infatti, l’attrice non poté dedicarsi al meglio alla preparazione del provino, in quanto era già impegnata sul set di Mina Settembre.

Di conseguenza, la mancata attenzione si avvertì durante i casting e la produzione decise di fare una scelta diversa. Il ruolo di Lila, venne poi assegnato a Gaia Girace, la quale tornerà nella terza stagione della serie prevista per il 2022.

Serena Rossi ha così raccontato la sua esperienza di fronte al temibile ‘no’: “mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre” – ha dichiarato amareggiata – “mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”.

Il provino per L’amica geniale sarà anche andato male, ma ci auguriamo che Serena Rossi possa presto conquistare nuove soddisfazioni grazie al suo incredibile talento e forte determinazione.