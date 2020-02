L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome: tutte le informazioni sulla terza puntata della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Grande successo anche per la seconda puntata de L’Amica Geniale, che nella puntata del 17 febbraio ha totalizzato oltre 6 milioni e mezzo di media spettatori pari al 27,8% di share. Un ottimo risultato nonostante la fatica che il telespettatore fa seguendo i sottotitoli. Su Canale 5 – dalle 21:47 all’1:21 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha registrato una media di oltre 3,3 milioni e il 19,5% di share (il 29,2% negli ultimi 7 minuti). Su Rai2 la serie 9-1-1 fa il 5%. Su Italia 1 Fast and Furious 5 il 5,9%. Su Rai3 Presa Diretta 4,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 4,3%. Su La7 Eden Un Pianeta da salvare 2,6%. Su Tv8 Rocky Balboa 1,2%. Sul Nove Little Big Italy 1,5%.

Vediamo le anticipazioni per questa settimana.

L’amica Geniale: anticipazioni terza puntata

L’amicizia di Elena e Lila sarà messa a dura prova, vista la distanza tra le loro vite sia il rapporto tra Lila e Nino Sarratore . Elena partirà per Pisa per studiare alla Normale e i suoi studi proseguiranno lontano dalla sua amica per affrontare una nuova vita lontano dal rione.

Pinuccia deciderà di lasciare Ischia, visto che la ragazza, impaurita dai dubbi sul suo rapporto con il marito Rino, preferirà ritornare alla vita con il coniuge. Lila ed Elena resteranno quindi da sole in vacanza, ma le cose non andranno come avevano sperato alla partenza. Lila, infatti, dopo aver affermato in un primo tempo che il bacio con Nino era stato forzato, si abbandonerà ad una nuova storia d’amore con lui. Elena vivrà la situazione come un tradimento, visto che da sempre era stata innamorata di lui fin da bambina.

La relazione tra Nino e Lila segnerà un nuovo momento importante per la vita della ragazza, che – a differenza del rapporto con il marito Stefan o – è convinta di aver trovato l’amore. Il marito, ovviamente, ostacolerà sua moglie per timore di vedere rovinato il suo nome.

Nel frattempo, Bruno mostrerà il suo interesse nei confronti di Elena, ma quest’ultima non nutrirà nessun interesse per lui. Nella mente della ragazza si faranno strada il passato del padre di Nino Sarratore, Donato, di cui ha sempre custodito il segreto.

