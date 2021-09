Drusilla Gucci incanta il Festival di Venezia: vestito da sogno (con tronista a seguito)

Drusilla Gucci si è presentata sul Red carpet del Festival di Venezia più bella che mai. Ma avete vista chi l’ha accompagnata? I fan sono rimasti senza parole. Vediamo di chi tratta e com’era vestita la ragazza.

Drusilla Gucci è diventata famosa grazie alla sua ultima esperienza all’Isola Dei Famosi. La ragazza è riuscita a conquistare il cuore del pubblico a casa grazie al suo carattere riservato e timido.

in molti vedendo il cognome della naufraga si aspettano una ragazza piena di se e altezzosa, invece è riuscita a sorprendere tutti risultando proprio il contrario.

Purtoppo il suo percorso nel reality non è durato molto, durante la sua permanenza sull’isola Drusilla ha perso moltissimi chili e alla fine i suoi compagni hanno deciso di mandarla in nomimation per via del suo pessimo stato di salute.

Oggi Drusilla è ritornata più in forma che mai e dopo una vacanza rilassante è approdata sul red carpet del Festival di Venezia. Avete visto con chi si è presentata? I fan sono rimasti senza parole. Vediamo insieme di chi si tratta.

Drusilla Gucci sul red carpet del Festival di Venezia con Francesco Chiofalo

Da qualche settimana non si fa altro che parlare del presunto flirt tra Drussila Gucci e Francesco Chiofalo. A confermare la notizia della loro relazione sono stati i diretti interessati e l’hanno fatto in modo epico.

come tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo anche Drusilla Gucci è stata invitata al Festival di Venezia. La ragazza si è presentata sul red carpet in un bellissimo abito bianco e oro firmato Avaro Figlio.

Ma non è finita qui, la ragazza è stata accompagnata sul red carpet proprio da Francesco Chiofalo. I due davanti alle fotocamere si sono lasciati andare ad lungo ed intenso bacio passionale.

In fan dopo aver visto le foto sono rimasti senza parole, ovviamente lo scatto ha fatto immediatamente il giro del web.

Bisogna ammettere che i due insieme sono molto belli ed eleganti, ora non ci resta che scoprire. Quanto durerà questa nuova storia d’amore. In molti pensano che Drusilla è Chiofalo stiano insieme solo per viabilità e business.

Voi cosa ne pensate?