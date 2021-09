Il noto programma di cucina ha i suoi piccoli segreti: scopriamo insieme qualche curiosità sulla trasmissione condotta da Borghese.

La nota trasmissione condotta dallo chef Alessandro Borghese va in onda ormai dal 2015 e conta ben sette stagioni. Il programma, prodotto in via sperimentale, si rivelò un vero e proprio successo. L’aspetto geniale si riferisce principalmente alla possibilità di curiosare tra le varie località italiane, scoprendo quali sono i locali migliori dove andare a mangiare.

Inoltre, la selezione dei ristoranti non propende solo per locali di lusso, ma spesso presenta anche osterie, pizzerie e ristoranti che sono alla portata di tutti, dando inoltre l’opportunità, a fine serata, di scoprire il conto della cena e quindi il prezzo effettivo dei piatti ordinati.

Insomma, 4Ristoranti rappresenta una vera e propria vetrina per i ristoratori partecipanti, i quali ottengono a costo zero una pubblicità davvero efficace. Ma chi paga effettivamente il pasto? Scopriamolo insieme.

Ottimo vino e buon cibo, ma la cena chi la paga?

La domanda appena posta, risuona nella mente dei telespettatori da quando la trasmissione ebbe inizio. Durante la gara, ogni ristoratore in genere ordina tre piatti – primo, secondo e dolce – godendo di una cena particolarmente sostanziosa. Finita la serata, arriva il fatidico conto da pagare, il quale, tra l’altro, rappresenta uno dei metri di giudizio che gli esercenti e Borghese hanno per valutare il ristorante.

E quel conto chi lo paga? Alcuni hanno pensato che fosse la produzione a pagare il pasto a tutti e cinque i ‘clienti’, il che poteva essere la scelta più ovvia; altri hanno ipotizzato che fosse lo stesso Alessandro Borghese a tirare fuori il portafoglio; altri ancora hanno pensato alla presenza degli sponsor. Beh, nessuna di queste opzioni si è rivelata corretta.

Sono proprio gli stessi ristoratori a pagare il conto del pranzo, o della cena, offerta ai partecipanti e al conduttore del programma. Dato che la trasmissione offre effettivamente un’ottima pubblicità per i locali – facendo vedere location, menù e prezzo dei piatti – pare che l’unica cosa che debbano dare in cambio i partecipanti sia proprio una gustosa cena già pagata.

Insomma, cosa saranno mai 200 euro, paragonati all’incredibile trampolino di lancio che la trasmissione offre a tutti loro?