Alessandro Borghese, riparte 4 ristoranti: “Questa città sa emozionarti con piccoli gesti”

Alessandro Borghese sta per cominciare la sua nuova avventura con “4 ristoranti”. In giro per l’Italia lancia messaggi agli spettatori

Il conduttore sta per cominciare la nuova stagione del noto programma televisivo di Sky Uno, che prenderà il via l’8 dicembre. Si annunciano delle novità interessanti in questa edizione fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus. Tante le difficoltà organizzative, non solo per “4 ristoranti” ma in generale per tutti gli eventi televisivi di questo periodo. Misure di sicurezza imponenti da rispettare per salvaguardare la sicurezza non solo dei protagonisti, ma di tutta la macchina organizzativa del programma. Nei giorni scorsi il celebre chef e conduttore è stato visto in giro per l’Italia a girare le varie tappe del programma che si preannuncia di grande interesse anche in questa edizione che sta per cominciare. Come detto ci saranno alcune novità che verranno presentate nel corso della prima puntata che coinciderà con la festività dell’Immacolata. Non ci saranno i soliti voti su location menu conto e servizio, ma si aggiungerà una novità, sempre con voto da zero a dieci.

Alessandro Borghese è uno dei personaggi televisivi più apprezzati sul web. La sua trasmissione 4 ristoranti è stata anche negli anni scorsi molto seguita. Adesso ci siamo per il ritorno di uno dei programmi più apprezzati, anche per la bravura e la simpatia del protagonista, che in una recente intervista a Tv Sorrisi e canzoni ha presentato la novità dell’edizione di quest’anno. Si tratta della categoria “speciali”, ossia del piatto unico da presentare da tutti i concorrenti in gara dei 4 ristoranti. Intanto lo chef continua le registrazioni delle puntate. Prima a Parma, adesso a Milano, con un post su Instagram che ha annunciato la sua presenza nel capoluogo milanese: “Milano sa emozionarti con piccoli gesti. Possiamo essere gialli, rossi arancioni, ma pochi fiocchi di neve ti fanno alzare lo sguardo e sorridere!”. Sale quindi l’attesa dei fan per la trasmissione, che sarà senza dubbio anche quest’anno molto seguita ed apprezzata.