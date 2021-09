Veronica Peparini è pronta per la nuova edizione di Amici e per iniziare al meglio non poteva che cambiare il suo look. Vediamo insieme com’è diventata.

A breve inizierà la nuova edizione di Amici e i fan del programma non vedono l’ora di scoprire quali saranno i nuovi talenti di quest’anno.

Dopo il notevole successo dell’ultima stagione, Maria De Filippi e gli insegnanti dovranno cercare di impegnarsi al massimo per scovare altri personaggi all’altezza degli ultimi volti usciti dal talent.

Anche quest’anno vedremo tra i professori Veronica Peparini che per l’occasione ha deciso di stravolgere il suo look. Vediamo nel dettaglio come si presenterà ad Amici.

Leggi anche->Andreas Muller, avete mai visto la sua ex? Chi c’era prima di Veronica Peparini

Veronica Peparini: il nuovo look per Amici è pazzesco

A breve rivedremo sul piccolo schermo la nuova stagione del talent più seguito d’Italia: Amici. Per iniziare al meglio la maestra Veronica Peparini ha deciso di cambiare look e il risultato è strabiliante.

La ballerina qualche ora fa ha condiviso con i suoi fan la sua trasformazione e possiamo dire che il nuovo taglio di capelli le sta benissimo. Sempre bellissima e professionale, la donna è una delle insegnati del talent più amata, oltre per che per il suo talento anche per i suoi modi di fare.

Veronica ha stravolto il suo look cambiando il taglio di capelli, ha deciso di optare per un frangia spettinata, ovviamente il biondo è rimasto lo stesso di sempre.

Negli ultimi anni, l’insegnante è stata più volte al centro dei gossip per via della sua relazione con Andreas Muller. Oggi i due sono più innamorati che mai e continuano a lavorare insieme.

Leggi anche->Giovanna Civitillo Ieri e oggi, com’era e com’è la moglie di Amadeus: la trasformazione

Non vediamo l’ora di rivedere la maestra alle prese con i ballerini, voi cosa ne pensate? vi piace il nuovo look di Veronica Peparini?