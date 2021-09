Deborah Compagnoni età, lavoro, studi, stipendio, ex marito Benetton, nuovo amore: tutto su di lei

Deborah Compagnoni è uno dei personaggi sportivi più amati dagli appassionati di sci, nonostante si sia ritirata dal mondo dello sport. Ancora oggi è ricordata con affetto dai fan, vediamo nel dettaglio cosa fa oggi e com’è diventata.

Senza ombra di dubbio, Deborah Compagnoni è una delle sportive più amate dagli appassionati di sci. Ancora oggi rimane la star dello sport sulla neve e le sue discese l’hanno resa, in più di un’occasione, vincitrice indiscussa.

La donna ha deciso di ritirarsi da diversi anni dal mondo dello sport ma continua ad essere seguita sui suoi profili social in cui pubblica quotidianamente foto e momenti della sua nuova vita.

Deborah negli ultimi anni è stata spesso al centro dei gossip per via della sua storia d’amore con Alessandro Benetton con cui ha avuto ben tre figli: Agnese, Tobias e Luce. I due purtroppo si sono lasciati inaspettatamente e hanno deciso di divorziare. In ogni modo, la sportiva non ha perso tempo e ha trovato un nuovo amore. Vediamo di chi si tratta.

Deborah Compagnoni ha un nuovo amore

Deborah dopo la separazione con l’imprenditore Benetton ha ripreso in mano la sua vita e oltre a dedicarsi di più ai figli ha trovato anche un nuovo amore, stando a quanto è emerso si tratterebbe di una persona molto più affine a lei. La sportiva essendo una persona molto riservata non ha mai rivelato il nome del suo nuovo compagno ma sappiamo con certezza che è un maestro di sci e anche una guardia alpina. Quindi i due hanno molte passioni in comune tra cui la montagna e gli sport invernali.

L’ex campionessa di sci ha scelto di vivere la sua vita lontana dai riflettori e di dedicarsi maggiormente alla famiglia e alla sua passione per la montagna.

Oggi quindi Deborah sta vivendo una vita molto serena e oltre ad essere molto presa del suo nuovo amore si divide le sue giornate tra una pista di sci e momenti con i suoi figli ormai adolescenti.