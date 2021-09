Il Grande Fratello Vip sta tornando e Signorini non ha badato a spese per accaparrarsi i personaggi migliori. Le cifre sono da capogiro.

Il debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà lunedì 13 settembre su Canale5. Tutti i fan del programma sono in attesa di scoprire cosa combineranno i concorrenti della casa più spiata d’Italia: quest’anno il cast comprende moltissimi ‘vipponi‘ e sembra che la stagione che verrà sarà la più lunga in tutta la storia del programma.

Il GFVip 6 sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini, affiancato questa volta da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le quali sostituiranno il temibile duo formato da Pupo e Antonella Elia.

Pare che Alfonso Signorini non abbia badato a spese per accaparrarsi gli ambiti concorrenti, cifre esorbitanti sono state sganciate dalla produzione per convincere i partecipanti ad unirsi al cast. Scopriamo insieme quanto guadagneranno i vip della casa.

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, ecco il cast completo: Alfonso Signorini ha deciso

Un bel po’ di soldi finiranno nelle tasche dei ‘vipponi’

Reggetevi forte, perché le cifre che guadagneranno i noti vip del Grande Fratello vi faranno letteralmente girare la testa. Prima di tutto ricordiamo il cast della prossima stagione: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Carmen Russo, Davide Silvestri, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Clarissa – Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailè Selassiè, Manila Nazzaro e Aldo Montano.

LEGGI ANCHE —> Dal Grande Fratello alla malattia neurologica invalidante: il dramma dell’ex protagonista

Siete pronti a scoprire quanto guadagneranno? Prima di tutto, le più pagate dalla produzione del Grande Fratello Vip sono anche le più volute da Alfonso Signorini – Katia Ricciarelli e Raffaella Fico – le quali intascheranno ben 15.000 euro a settimana fino all’eliminazione!

Dopo di loro, nella classifica ci sono Miriana Trevisan e Carmen Russo, i quali hanno firmato per 7.000 euro a settimana. Tutti gli altri ‘vipponi‘ guadagneranno 5.000 – sempre ogni 7 giorni – fino al giorno in cui lasceranno per sempre la casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, la drastica decisione della gieffina: lascerà l’Italia

Contando che quest’anno ci aspetta l’edizione più lunga nella storia del programma e considerando che ogni mese comprende 4 settimane, immaginate un po’ quale cifra guadagnerà il finalista del GFVip6. A voi le sconvolgenti conclusioni.