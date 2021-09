Avete mai visto la casa di Briatore? Il miliardario non ha badato a spese per la sua lussuosa dimora nel centro di Montecarlo.

L’immenso patrimonio di Flavio Briatore ormai è evidente agli occhi di tutti. Le sue proprietà si estendono ad ogni ambito possibile ed immaginabile; l’imprenditore possiede resort addirittura dall’altra parte del mondo, in Kenya.

Tuttavia, non è solo lui a godere della sua ricchezza, ma anche l’ex moglie Elisabetta Gregoracci, la quale anche dopo la separazione, continua a vivere come una vera regina nel lussuosissimo appartamento a Monaco.

Anche lo stesso Briatore ha mantenuto lì la residenza, ma si è traferito in un’altra dimora, degna di un vero re. Scopriamo insieme dove vive uno degli uomini più ricchi a livello globale.

La casa di Flavio Briatore

L’imprenditore milanese ha deciso di mantenere la residenza a Monaco per rimanere più vicino possibile al figlio, ma per la sua nuova casa non ha sicuramente badato a spese. E’ lui stesso a mostrarci qualche angolo dell’abitazione dai suoi profili social: l’arredamento appare lussuoso ed elegante e il mobilio prevede una varietà di colori che si alternano tra il bianco, nero ed oro.

Il medesimo stile si può trovare nella casa dell’ex moglie, la quale anch’essa possiede una dimora che si addice ad una vera regina.

Come possiamo notare, non esiste uno stile ben definito: alcuni elementi ricordano l’arte classica e le antiche case dell’800, altri elementi al contrario sono moderni e contemporanei. In sostanza, sembra che Briatore abbia scelto un castello della borghesia francese e poi l’abbia arredato con elementi che farebbero invidia a Fontana.

Fatto sta che, anche se la casa in alcuni punti non sia definita da un motivo unico, possiamo però notare come questo tipo di arredamento si addica perfettamente allo stesso Flavio Briatore, il quale è capace di comportarsi sia come un signore di classe, che come un giovanotto in grado di seguire le mode contemporanee.