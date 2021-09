Una vita anticipazioni, brutte notizie: "Sta morendo"

Vediamo insieme che cosa potremmo vedere nei prossimi giorni, che ci lascerà senza parole, per una possibile scomparsa prematura.

La nostra amatissima soap opera non si è mai fermata nemmeno in estate e ci ha tenuto sempre incollati al piccolo schermo per via dei suoi mille avvenimenti.

Ma questo che sta succedendo negli ultimi giorni è davvero incredibile e nessuno lo pensava immaginabile, vediamo meglio insieme.

Iniziamo nel dire che a breve vedremo entrare in coma Felipe, a causa della sua incredibile e lunghissima battaglia che sta facendo contro Genoveva.

Come abbiamo avuto modo di vedere in tribunale purtroppo non è riuscito ad avere la meglio perchè la moglie è stata scagionata.

Genoveva si preoccupa per Felipe

Ma la Dark Lady, insieme al suo nuovo amico, Javier Velasco, riesce a portarsi a casa vari risultati, e Felipe accumula un’enorme quantitativo di stress.

Tanto che uscito dal tribunale se la prende con la domestica Laura che doveva testimoniare contro Genoveva ma che all’ultimo minuto cambia idea.

Felipe, però non si arrende e parte per Cuba, o almeno cerca di farlo, per poter parlare direttamente con Santiago.

Genoveva non vuole assolutamente che l’uomo parta ma non riesce a convincerlo, a questo punto entra in gioco Velasco.

Tramite Laura, la domestica che è sotto ricatto, accetta di avvelenare l’Alvarez Hermoso che finisce in coma.

L’uomo però si arrabbia con la donna per non essere riuscita ad ucciderlo, ma Genoveva nel mentre viene a sapere di quanto accaduto.

Velasco cerca di manipolare la dark lady di Acacias, cercando di sconsigliarle di andare a trovarlo in ospedale, ma la donna non accetta e si reca a vedere di persona le sue condizioni.

Dalle anticipazioni possiamo sapere che Genoveva dichiarerà accanto al letto di Felipe tutto il suo amore per lui, ed il dottore le farà capire chiaramente che il marito sta morendo.

Per il medico, Felipe, ha poche ore di vita, e la Salmeron cerca di passare tutto il tempo con lui, mentre tutta Acacias cerca di pregare per la guarigione dell’avvocato.

Velasco, invece ha paura che si riprende e decide di portare Laura in ospedale, per terminare il compito che gli aveva assegnato, ma Genoveva bloccherà l’idea dell’uomo.