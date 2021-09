Torna Verissimo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate del programma condotto da Silvia Toffanin.

E’ ufficiale: Verissimo sta tornando e quest’anno porterà moltissime novità. Prima di tutto dobbiamo ricordare che nella prossima stagione ci sarà un doppio appuntamento – sabato dalle 16 alle 19 e domenica alle ore 17 – le interviste di Silvia Toffanin infatti, sostituiranno i programmi condotti da Barbara D’Urso.

A quanto pare, Piersilvio Berlusconi – amministratore delegato Mediaset – ha deciso di premiare la compagna, dato il suo talento e gli ottimi ascolti riscontrati, ed ha preferito alzare il livello dei suoi programmi tv. Barbara D’Urso è rimasta quindi a bocca asciutta, ma ci penserà Silvia Toffanin a farci compagnia nei weekend invernali.

Altra bellissima novità (o meglio ‘ritorno’) sarà la possibilità di avere nuovamente il pubblico in studio, il quale era stato momentaneamente escluso causa Covid.

LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin, spunta la foto prima del successo: eccola irriconoscibile

Verissimo 2021-2022: gli ospiti

L’estate è passata e Silvia Toffanin è tornata al lavoro per occuparsi delle registrazioni del programma che va in onda da ben ventisei anni. L’appuntamento sarà su Canale 5 e, recentemente, è uscito il promo che vede la conduttrice protagonista e che annuncia il prossimo debutto del programma.

LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin ha ceduto al ritocchino estetico? La foto non mente

Lo spot mostra le immagini delle vecchie interviste e, sulle note di Beyond the Sea di Robbie Williams, risuona la voce fuori campo di Enrico Giuseppe Maggi, il quale recita una citazione del film La ricerca della felicità: “Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante, quello che conta veramente, sono i momenti che il respiro ve lo tolgono”.

E sarà sicuramente così anche quest’anno: le indimenticabili interviste che ci hanno fatto commuovere, ridere, piangere e riflettere, torneranno su Canale 5 entro la fine di settembre.

LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin, avete mai visto la sorella? Chi è e cosa fa la bellissima

Possiamo quindi dire addio ai scandalosi salotti televisivi di Barbara D’Urso, per dare il benvenuto ai magici ospiti di Silvia Toffanin.