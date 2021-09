“Aspetto un bambino”, Aurora Ramazzotti gela tutti così | Il video esilarante diventa virale

La figlia di Michelle Hunziker è conosciuta per essere particolarmente sarcastica, ma l’ultimo video postato ha lasciato tutti senza parole.

E’ chiaro a tutti ormai che la bellissima Aurora Ramazzotti abbia preso la fisionomia del padre, ma l’incredibile ironia e sarcasmo di mamma Michelle. Le due appaiono spesso insieme nelle rispettive stories di Instagram e non mancano dolci momenti di ilarità e spontaneità anche in compagnia delle sorelline.

La piccola Aurora ha decisamente deciso di seguire le orme della madre e, con il passare del tempo, sta diventano una vera showgirl a tutti gli effetti. Ormai conduttrice provetta, l’abbiamo vista come inviata delle Iene e al timone di Vuoi scommettere? proprio a fianco di Michele Hunziker.

La figlia del noto cantante inoltre, viene spesso presa di mira da inutili polemiche mediatiche. La sua tendenza a dire sempre quello che pensa, la porta ad essere spesso soggetto di critiche, a volte anche eccessivamente pesanti. La polemiche più recente ha riguardato la sua denuncia al cosiddetto catcalling, la quale è stata poi ripresa con sarcasmo pungente e indelicato da Er Faina.

Negli ultimi giorni, Aurora Ramazzotti è tornata al centro nel gossip, questa volta è una sua battuta ad aver alimentato Instagram. Scopriamo insieme di che si tratta.

“Aspetto un bambino” – il web impazzisce

Le ultime settimane l’avevano vista protagonista dello scandalo secondo cui la sua storia d’amore con Goffredo fosse giunta al termine. I due non pubblicavano da un po’ foto e stories insieme e così era diventato virale lo scoop di una loro presunta separazione. Ma insomma, non bisogna con dividere sui social ogni singolo momento giusto? Infatti, Aurora e Goffredo stanno ancora insieme e sono più felici che mai, entrambi ci hanno tenuto a smentire l’indiscrezione pubblicando rispettivamente una storia di Instagram in compagnia del partner.

Tralasciando la fake news sulla sua storica relazione, Aurora Ramazzotti comunque non può dire di aver trovato pace. Adesso, è stata una sua battuta ad aver fatto nascere il dubbio su una sua eventuale gravidanza. Ma come? Non era tornata single? Ecco da dove sarebbe partita la pietra dello scandalo.

E’ evidente a tutti che in questo video Aurora Ramazzotti sia ironica e sarcastica: la figlia di Eros e Michelle ha voluto semplicemente inscenare un simpatico sketch comico, simile a quelli che faceva la madre anni fa. Eppure, questo video è diventato virale proprio perché molti followers hanno pensato che Aurora fosse davvero in stato interessante.

Insomma, non c’è limite alla fantasia dei fan del web, i personaggi dello spettacolo ormai devono stare attenti ad ogni minima parola o comportamento, in quanto, come volevasi dimostrare, basta un non nulla per scatenare i gossip e i pettegolezzi mediatici.