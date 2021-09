A quanto pare, la coppia Logan-Spencer non trova pace. Arriva un nuovo ostacolo da superare. Scopriamo insieme i dettagli.

Arrivano importanti indiscrezioni circa le anticipazioni americane della nota soap americana Beautiful: nelle puntate che sono andate in onda, i telespettatori italiani possono finalmente godere della meritata pace nella coppia formata da Liam e Hope Logan. I due, lasciatosi alle spalle il terribile triangolo con Steffy Forrester, si stanno finalmente dedicando alla famiglia e ai figli con serenità.

Sembra però, che dagli episodi andati in onda oltre oceano, la quiete non sia destinata a durare a lungo: l’arrivo di un terzo personaggio porterà nuovamente scompiglio nella famiglia della figlia di Brooke, causando un’ulteriore crisi nella relazione tra Hope e Liam.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle anticipazioni americane della serie tv più longeva della storia.

Guai in arrivo per Liam e Hope…

Come spesso accade, sarà un terzo incomodo a causare un’ulteriore crisi coniugale tra la figlia della ‘femme fatale’ di Beautiful e suo marito. Alcuni hanno ipotizzato in un ritorno di fiamma tra Liam e Steffy, ma quest’ultima ormai è felicemente sposata con Finn ed è, inoltre diventata mamma per la seconda volta. Di conseguenza, la piccola Forrester ha sicuramente altro a cui pensare e non ha tempo di dare attenzioni all’affascinante Liam.

Altri invece, hanno parlato di un ritorno della cugina del ragazzo, Caroline Spencer, la quale, nonostante fosse stata data per morta, pare sia pronta a tornare a rivendicare il ruolo di madre nella vita di Douglas – bimbo adottato proprio da Hope Logan.

Tuttavia, sarebbe un altro il temuto ritorno che sta facendo allarmare i fan della nota soap americana. Sembra infatti, che a creare scompiglio, ci penserà il padre della piccola Logan: Deacon Sharpe.

Il personaggio era uscito di scena, in quanto era stato accusato e, successivamente arrestato per l’omicidio di Quinn. L’ex di Brooke infatti, è un uomo molto pericoloso e instabile mentalmente – e sicuramente un suo eventuale ritorno non porterebbe a niente di buono.

Per scoprire cosa succederà dobbiamo aspettare che le nuove e attesissime puntate arrivino anche in Italia. L’arrivo di questo terzo incomodo porterà alla fine del matrimonio tra Liam e Hope? Staremo a vedere.