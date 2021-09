Beautiful, conoscete la moglie di Ronn Moss, primo e storico Ridge Forrester? Chi è la donna bellissima che ha sposato l’attore.

Da decenni, Beautiful una delle soap di punta di Canale 5, accompagnando il pranzo di milioni di telespettatori in Italia; la serie è inoltre ancora la più seguita al mondo, segno di come la produzione sia riuscita di volta in volta a mettere in scena nuove trame.

Ridge e Brooke, ma anche Eric e Stephanie, sono entrati nell’immaginario collettivo, così come i nuovi personaggi introdotti nel corso del tempo. Il passare del tempo ha anche spinto alcuni storici attori ad abbandonare la soap: uno su tutti Ronn Moss, che nel 2012 ha lasciato la serie dopo 26 anni. Ma conoscete la moglie? E no, non è Brooke!

Beautiful, chi è la moglie di Ronn Moss, storico attore di Ridge

Dopo tanti anni insieme sul set, coi loro personaggi innamorati, non sarebbe stato strano vedere Moss sposato con Katherine Kelly Lang, la storica attrice di Brooke; ma la donna che è riuscita a conquistare il cuore dell’attore è in realtà un’altra.

La donna, bellissima, si chiama Devin Devasquez, ed ha 58 anni; sin da giovane comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo, sia come attrice che come modella, tanto da diventare negli anni ’80 Playmate di Playboy.

Devin ha avuto diverse storie prima di incontrare Ronn: prima, negli anni ’80, con Prince (celebre cantautore e produttore discografico), poi qualche anno dopo addirittura con Sylvester Stallone.

Infine, finalmente la stabilità e l’incontro con l’affascinante Ridge Forrester del piccolo schermo, suo attuale marito; la coppia, per festeggiare e suggellare ancora una volta il proprio amore, ha deciso di risposarsi e di farlo proprio nel nostro paese, in Calabria.

Ronn, d’altra parte, è sempre stato molto legato all’Italia, tanto da essere spesso ospite in studio di diversi programmi e aver partecipato anche a Ballando con le stelle.