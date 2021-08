Beautiful, che fine ha fatto il primo Thorne? Cosa fa l’attore oggi e come è diventato a distanza di tantissimi anni dal ruolo nella soap.

Dopo più di trent’anni, Beautiful è ancora una delle soap più seguite in tutto il mondo ed è ancora in pianta stabile nel palinsesto di Canale 5; nonostante l’arrivo di nuovi personaggi, le trame ancora ruotano principalmente intorno alla famiglia Forrester, con Eric e Ridge grandi protagonisti.

Nel corso degli anni però anche il fratello di Ridge, Thorne, ha avuto grande spazio e momenti di gloria; come facilmente intuibile, visto il periodo così lungo di messa in onda nel corso del tempo si sono alternati vari attori a vestirne i panni (discorso che vale anche per altri personaggi). Vi ricordate il primo Thorne? Ecco com’è diventato oggi e cosa fa l’attore.

Beautiful, vi ricordate il primo Thorne? L’attore oggi

Il primo storico Thorne Forrester della soap è stato Clayton Norcross, che ha vestito i panni del personaggio per due anni, dall’87 all”89; anche se non è quello che è apparso in più episodi, per molti spettatori il vero Thorne è sempre e solo lui.

Nel corso degli anni l’attore ha sempre sentito l’affetto del pubblico, come sottolineato in un’intervista con Io Donna: “Mi fa piacere, significa che il mio personaggio ha avuto un impatto potente sui telespettatori” spiega Norcross, rivelando poi come Thorne amasse davvero Caroline, ma che lei aveva già scelto Ridge.

Leggi anche –> Ballando con le Stelle, c’è la data di inizio: ecco quanto rivedremo Milly Carlucci

L’attore però non è stato (presumibilmente) solamente a guardare Beautiful dopo aver abbandonato la soap: “nel frattempo ho vissuto la mia vita e mi sono evoluto” spiega.

Leggi anche –> Sofia Loren, dove vive la diva? Casa da sogno

Dopo altre apparizioni in serie tv come Baywatch e JAG, Norcross ha preso parte a varie telenovelas e poi è stato attivo anche In Italia, partecipando nel 2005 al reality La Fattoria e affiancando Sabina Guzzanti nella conduzione de La posta del cuore.