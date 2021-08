Sofia Loren, oggi 87enne, è l’attrice italiana più acclamata anche dal panorama internazionale e nella sua vita ha vissuto in case da sogno.

Sofia Loren è indubbiamente una delle protagoniste più importanti del grande schermo. Benchè tutti pensino che sia napoletana, l’ attrice è originaria di Roma, anche se, in verità, ha trascorso la sua giovinezza a Pozzuoli vicino a Napoli.

La passione per la recitazione la folgorò sin da adolescente, grazie alla quale recitò cominciando dai fotoromanzi a piccole parti in alcuni film. La svolta nella vita professionale, ma anche privata, la ebbe incontrando Carlo Ponti.

Questo, infatti, non solo divenne l’ invidiato marito della Loren, ma anche il suo manager e produttore che però l’ ha lasciata circa 5 anni fa. Dalla coppia sono nati due figli Carlo Ponti jr ed Edoardo Ponti.

I due hanno vissuto una favola d’ amore, tra lusso e sfarzosità, vivendo in dimore degne di una famiglia reale.

Le “case” di Sofia Loren, paradisi sulla terra.

Una volta che l’ attrice uscì allo scoperto con la storia d’ amore con il produttore Carlo Ponti, decide insieme a questo di andare a convivere in un appartamento di Palazzo Colonna, ma fu solo dopo il matrimonio che si ebbe il saltò di qualità.

La coppia, infatti, decise di sposarsi e vivere a Villa Sara a Marino, che per il suo prestigio venne soprannominata “la casa più bella del mondo”. Si tratta di una villa settecentesca, con un parco privato di 10 mila mq e un loft di 500.

La villa comprende al suo interno ben 50 stanze e addirittura un cinema a ricordare quanto questo sia stato importante per la coppia. All’ esterno è possibile, invece, ammirare una piscina e persino una cappella privata.

Per problemi legata alla finanza i coniugi hanno dovuto venderla e la Loren si è trasferita prima in California e poi a Ginevra anche se conserva, ancora, un appartamento nella Trump Word Tower a New York.

