Sonia Bruganelli sarà presto protagonista nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip, ma in cosa è laureata la moglie di Paolo Bonolis?

Spesso lontana dai riflettori, Sonia è pronta a mettersi in gioco al Grande Fratello Vip, come opinionista di sostegno al conduttore Alfonso Signorni al fianco dell’ex-gieffina Adriana Volpe.

Ex-modella di fotoromanzi, la Bruganelli è conosciuta da tutti per essere la seconda moglie di Paolo Bonolis, con cui è sposata dal 2002 (nonostante stiano insieme dal ’97) e col quale ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Ma in cosa è laureata Sonia Bruganelli? Conosciamola meglio in vista della sua presenza fissa, nei prossimi mesi, su Canale 5.

Sonia Bruganelli curiosità, in cosa è laureata la moglie di Paolo Bonolis

Nonostante non sia apparsa spesso in tv, anche la Bruganelli è un volto attivissimo nel mondo dello spettacolo; gestisce infatti della SDL, un’agenzia di scouting che si occupa, tra le altre cose, proprio dei casting di Avanti un altro e Ciao Darwin, storici programmi condotti da suo marito.

La Bruganelli è laureata in Scienze della comunicazione, un percorso di studi che le ha permesso di avere appunto grande successo sia nel mondo televisivo ma anche in campo imprenditoriale; oltre alla già citata agenzia, Sonia ha realizzato diverse linee d’abbigliamento sia ispirate ai suoi figli, sia al programma Avanti un altro.

Tra pochissimo avremo modo di vederla costantemente su Canale 5, anche se la sua avventura al Grande Fratello Vip sembra non sia iniziata nel migliore dei modi; a quanto sembra, pare ci siano già dissapori con l’altra opinionista, Adriana Volpe.

Il padrone di casa Alfonso Signorini riuscirà a far convivere le due? Per il bene del programma, è molto probabile che sarà così, nonostante eventuali liti fra le due donne porterebbero sicuramente ascolti extra che farebbero piacere, e non poco, a tutti.