Pesantissimo scontro social tra il rapper Fedez e il sindaco Vittorio Sgarbi, i due si lanciano frecciatine affilate. Ecco cos’è successo.

Volano stracci tra il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, e il noto rapper milanese Federico Lucia, in arte Fedez. A quanto pare, il marito di Chiara Ferragni non trova pace: prima accusato dai vertici del Codacons, i quali gli avranno mandato una miriade di querele; ora, come se non bastasse, ci pensa Vittorio Sgarbi a rompere la serenità del rapper ribelle.

Scopriamo insieme cos’è successo.

Il pesante scontro social, Sgarbi vs Fedez

E’ ormai chiaro a tutti che, tra il noto rapper Fedez e il sindaco di Sutri, non scorra assolutamente buon sangue. Sicuramente le loro divergenze, inerenti principalmente alle opinioni politiche, derivano dalle diverse ideologie che entrambi portano avanti con una certa convinzione. Quando però si sfocia in critiche personali, il giudizio diventa decisamente inaccettabile.

Da quasi un anno infatti, il rapper milanese sfoggia con estremo orgoglio le sue unghie smaltate. Capita spesso che Fedez condivida sui social i simpatici disegni creati dall’estetista sulle sue mani e questa, ormai, è una moda che coinvolge moltissimi artisti uomini – dal vincitore della categoria canto di Amici20, Sangiovanni, ad Achille Lauro, concorrente del Festival di Sanremo e tanti, tanti altri.

Questa nuova moda però, pare sia considerata inaccettabile dal controverso Vittorio Sgarbi, il quale si è burlato di Fedez sui social, insinuando che nel cervello del rapper ci fosse ‘la ruggine‘.

La risposta nel cantante, ex giudice di X Factor, non è tardata ad arrivare. Tutti sanno che Fedez non abbia peli sulla lingua e, soprattutto, non abbia paura di esprimere la propria opinione: “Le priorità del paese per il senatore sono lo smalto sulle unghie?” – ha commentato sarcastico Fedez, accusando il politico di poca professionalità.

Vittorio Sgarbi, dal canto suo, ha deciso di ricondividere la stories di Instagram del re degli scandali Fabrizio Corona, post in cui cui appare che l’ex detenuto sia totalmente d’accordo con il sindaco di Sutri. Corona ha infatti ricondiviso il post di Fedez, sottolineando convinto: “Magari fossero tutti come Vittorio Sgarbi”.

Il senatore ha così pubblicato orgoglioso il sostegno di Corona sui suoi social, ma è forse soddisfacente essere appoggiato da un ex detenuto accusato di associazione a delinquere ed estorsione? A voi le conclusioni.