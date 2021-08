Beautiful, le anticipazioni dal 5 all’11 settembre promettono un colpo di scena incredibile: cosa succede nella soap di Canale 5.

Episodio dopo episodio, la soap opera di Canale 5 continua ad incollare il pubblico alla tv; d’altronde, Beautiful è la serie più seguita del mondo (trasmessa in 100 paesi e seguita da più di 35 milioni di telespettatori ogni giorno).

Passa il tempo, ma gli sceneggiatori trovano sempre il modo di tessere nuove trame intorno alla Forrester e ai personaggi a loro collegati. Ancora una volta, stiamo vivendo un nuovo periodo di crisi fra Brooke e Ridge, ma nella settimana dal 5 all’11 settembre arrivano altri colpi di scena.

Beautiful, le anticipazioni dal 5 all’11 settembre

In questa settimana di episodi, troviamo Hope e Liam al settimo cielo per la loro unione e per la possibilità che hanno di far vivere insieme Douglas, Kelly e Beth, come una grande famiglia allargata.

Dall’altra parte purtroppo invece, Steffy sta passando un momento difficile: il dolore e gli antidolorifici la stanno sconvolgendo, tanto che Hope e Liam si stanno prendendo cura di Kelly e questo crea non pochi dissapori con la figlia di Ridge.

La stessa Steffy, circa Kelly, ha nuovamente una discussione con Brooke, che viene però interrotto dall’arrivo del dottor Finnegan; proprio quest’ultimo sembra essere la persona più vicina alla Forrester, e affronta con lei anche una delicata questione.

Steffy chiede continuamente antidolorifici al suo dottore e quest’ultimo è preoccupato che possa aver sviluppato una tossicodipendenza dai farmaci, sottolineando anche come il suo dolore non sia soltanto fisico, ma anche mentale e dell’anima.

Per Finn, è soprattutto quest’ultimo aspetto che Steffy dovrebbe curare, ma la situazione resta al momento critica; riuscirà il dottore a supportare la figlia di Ridge in questo periodo così complicato? Come si comporteranno le due Logan, Hope e Brooke, in merito a Kelly?