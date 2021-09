Belen e Stefano De Martino, al centro del gossip per anni, si sono ormai lasciati da tempo, ma in che rapporti sono oggi i due? La verità.

Belen Rodriguez, sin dalla sua ascesa, è sempre stata al centro di vicende di gossip, anche a causa delle sue varie relazioni con altri volti noti del mondo dello spettacolo; la sua storia con Stefano de Martino, ballerino ed ex-fidanzato di Emma, ha fatto dunque discutere dal principio.

In molti però si chiedono, a distanza di anni dalla separazione fra i due, in che rapporti siano Belen e Stefano, che hanno comunque un figlio insieme, Santiago. Ecco la verità.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in che rapporti sono i due

A nove anni dalla nascita del loro figlio Santiago e dopo diverso tempo dalla rottura, Belen e Stefano si sono rifatti tranquillamente una vita; dopo diverse relazioni, la showgirl argentina ha ora formato una nuova famiglia con Antonino Spinalbanese, che da poco ha reso padre con la piccola Luna Marì.

Stefano, dal canto suo, sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore con una donna napoletana lontano dal mondo dello spettacolo, anche se sulla relazione non arrivano conferme (così come nemmeno smentite).

Ma in che rapporti sono i due ex? Anche per via del figlio in comune, Belen e Stefano hanno cercato sempre di mantenere un rapporto cordiale anche dopo la rottura, nonostante le voci di gossip.

In una recente intervista, dove si è confessata insieme al compagno Spinalbanese, la stessa Rodriguez ha confermato come De Martino le abbia scritto un messaggio per la nascita della figlia.

“Lui dopo il parto è stato molto carino” spiega Belen, rivelando come anche suoi altri ex abbiano avuto dei pensieri gentili nei suoi confronti. Il rapporto tra i due sembra quindi cordiale, senza nessun astio o risentimento.