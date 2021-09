Love is in the air: Arriva Serkar in Italia ecco in quale programma

Vediamo meglio insieme dove avremmo modo di vedere il super amato interprete della soap opera turca, Love is in the air, Serkar, e quando.

Come sappiamo in questo momento stanno iniziando mano mano tutti i programmi che avevano avuto una stop durante il periodo estivo.

Ma cerchiamo di capire bene dove avremmo modo di vedere una intervista esclusivissima a Serkar, il protagonista di Love is in the air.

L’attore che ne presta il volto ed il fisico è Kerem Bursin, ed è atterrato direttamente a Malpensa da Istambul.

Ecco quando e dove vedremo Serkar

La sua partecipazione è confermata per il programma domenicale condotto in modo impeccabile da Silvia Toffanin, ovvero Verissimo.

La partenza per l’Italia l’ha comunicata direttamente lui nella giornata di ieri, tramite il suo profilo social di Instagram che è super seguito dai fan.

In pochissimo tempo, su twitter l’hastag che il bello Serkar sta arrivano in Italia è stato commentato da oltre 20 mila persone.

Come è successo anche in passato con un’altro attore turco, ovvero Can Yaman, le fan lo seguono in ogni sua mossa.

Ovviamente, una volta atterrato a Milano è stato fatto uscire da una porta secondaria per evitare assembramenti.

Ma tra i fan si vocifera che possa alloggiare in un noto albergo nella zona Repubblica di Milano.

I fan sognano da tempo una intervista insieme a Hande Erçel, sua compagna nella soap opera ma anche nella vita reale.

La fiction in Turchia è terminata mentre qui in Italia, a differenza sembra di Brave and Beautiful che al momento è stata sospesa, dovrebbe proseguire per tutta la nuova stagione in arrivo.

Probabilmente, Love is in the air dovrebbe andare in onda il sabato al posto del programma Amici di Maria De Filippi, per la gioia dei suoi numerosissimi fan.

Al momento non ci sono anticipazioni sull’intervista possiamo solamente attendere qualche giorno e vederla direttamente in televisione.