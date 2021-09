Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella famiglia di Gigi D’Alessio che ha lasciato tutti senza parole in queste ultime ore.

Lui è un notissimo cantante napoletano che ha un seguito in tutto il mondo, e come sappiamo la sua vita e sempre al centro del gossip nazionale.

Stiamo parlando del mitico Gigi D’Alessio, che come sappiamo ha lasciato lo scorso anno la sua storica compagna, ovvero Anna Tatangelo e di recente è stato immortalato con un’altra donna bellissima.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Ghio si sente male ad un evento: Cosa è successo e come sta adesso

Le voci sulla presunta gravidanza di lei non sono mai state confermate da Gigi, ma ne hanno parlato praticamente tutti i giornali, e la nuova compagna, Denise Esposito, ha mostrato più volte un pancino sospetto.

Gigi D’alessio ed il nuovo arrivo!

E nelle ultime ore è arrivata la notizia tanto attesa ovvero che il figlio di Gigi, Claudio D’Alessio insieme alla compagna Giusy Lo Conte, hanno dato il benvenuto al mondo alla nuova figlia.

Claudio ha infatti già due figlie femmine, e con l’arrivo della bellissima Giselle è arrivato a quota 3.

Gigi così a solamente 54 anni è diventano nonno per la terza volta, una gioia sicuramente incredibile che lo avrò lasciato senza parole, in un momento davvero ricco di emozioni per la famiglia D’alessio.

LEGGI ANCHE —> Marco Liorni perde la pazienza e lascia lo studio: schock a Reazione a Catena

Claudio, come dicevamo ha una figlia nata dalla prima relazione con Nicole Minetti, poi Sofia nata dall’unione con Giusy, l’attuale compagna.

Ovviamente gli auguri per la nuova arrivata in casa D’Alessio sono arrivati anche da Anna Tatangelo, come possiamo vedere, dato che è stata la compagna di Gigi per oltre 10 anni, oltre che da numerosissime persone.

Al momento si attende una conferma, magari tramite il profilo social di Gigi o con una intervista esclusiva sulla dolce attesa di Denise con qualche informazione maggiore sul lieto evento che non sembra essere poi così lontano.