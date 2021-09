Stefano De Martino ha trovato un nuovo amore? alcune voci hanno confermato la notizia sul ballerino, vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Stefano De Martino è sicuramente uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico a casa. Nonostante abbia smesso di ballare continua a essere presente sul piccolo schermo con altri ruoli, infatti negli ultimi anni si è dedicato ad un altro tipo di carriera, ovvero il presentatore.

L’ex ballerino è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua simpatia e ai suoi modi di fare, il suo ultimo incarico ad Amici nei panni di giudice è stato un successo.

Vedremo se anche per la nuova edizione, Maria De Filippi, deciderà di riconfermare la presenza di Stefano all’interno del cast del programma.

Intanto, nelle ultime ore, De Martino è tornato al centro dei gossip per via di un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. A quanto dicono alcune voci, l’ex marito di Belen, avrebbe trovato una nuova fidanzata.

Siete curiosi di sapere di chi si tratta? scopriamo insieme chi è il nuovo amore del ballerino.

Leggi anche->Sabrina Ghio si sente male ad un evento: Cosa è successo e come sta adesso

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? l’indiscrezione

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop inaspettato su Stefano De Martino. A quanto dice Chi, l’ex ballerino avrebbe iniziato una nuova relazione con una ragazza misteriosa.

Per il momento l’identità della nuova fidanzata di De Martino sarebbe segreta, l’unica cosa che sappiamo con certezza è che si tratta di una ragazza napoletana e che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due sono stati avvistati insieme a cena in un noto ristorante del capoluogo campano.

Leggi anche->Belen mamma dolcissima, la foto con la piccola Luna Marì emoziona i fan

Per il momento il noto ballerino non ha confermato ne smentito la notizia, così come ha fatto con le altre frequentazioni. Nell’ultimo mese si è spesso vociferato di un possibile flirt tra Stefano e Paola di Benedetto, ma alla fine l’indiscrezione si è rivelata una fake news.

In ogni modo per scoprire di chi si tratta non ci resta che aspettare le nuove indiscrezioni sulla coppia. Voi cosa ne pensate? vi piacerebbe rivedere Stefano De Martino accanto ad una nuova donna?