Sembra che le condizioni di salute dell’ex tronista stiano peggiorando: di recente è stata male ad un evento. Ecco cos’è successo.

Durante l’estate, l’ex tronista Sabrina Ghio aveva comunicato ai suoi followers di avere gravi problemi di salute: si erano presentate delle macchie durante un’analisi clinica e il medico le aveva diagnosticato un processo tumorale in corso.

A seguito della diagnosi, la Ghio dovette sottoporsi ad un intervento per evitare l’estendersi del cancro ed, in seguito, iniziò la terapia per debellarlo definitivamente. Un momento molto difficile quindi per l’ex tronista, la quale dopo la sua esperienza a Uomini e Donne sembrava avesse trovato la pace e la serenità al fianco della figlia e del compagno.

Tuttavia, proprio l’altra sera, Sabrina ha comunicato sui social di aver avuto un gravissimo malore durante un evento: ecco cos’è successo.

LEGGI ANCHE —> Amici: Sabrina è diventata irriconoscibile per via della chirurgia!-FOTO

Sabrina Ghio, malore durante un evento importante

Due sere fa, si è svolto l’evento per il nuovo brand uscito in Italia, About You, occasione in cui noti influencer sono stati invitati a partecipare. Al party erano presenti moltissimi ex volti di Uomini e Donne che ora stanno sviluppando la loro carriera sul web e, tra di loro, c’erano anche Sabrina Ghio e Ludovica Valli.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, l’ex tronista Sara Affi Fella si è rifatta: che intervento ha subito

Ad un certo punto, durante la serata, l’ex tronista a raccontato di aver sentito una vampata di calore e di essersi quindi allontanata per calmarsi. Da cinque giorni infatti, Sabrina sta assumendo due farmaci molto potenti per il tumore di cui purtroppo è affetta e sono proprio questi farmaci a causarle abbassamento di pressione e dolori allo stomaco.

Questa volta però, il malore è stato più potente: Sabrina, non solo ha rimesso quel poco che aveva nello stomaco, ma ha anche perso i sensi per qualche istante. L’agente e il compagno l’hanno soccorsa immediatamente, l’hanno fatta stendere e le hanno sollevato le gambe per stabilire la pressione.

LEGGI ANCHE —> Uomini e donne, ex tronista scende in politica: il colpo di scena

Le condizioni di salute dell’ex tronista sembra che non stiano migliorando velocemente, Sabrina infatti, durante il racconto della vicenda, ha raccontato di aver ricevuto le ultime analisi sulla sua condizione di salute, ma di non sentirsi pronta a condividerle con i suoi followers.