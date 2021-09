Uomini e Donne, l’ex tronista Sara Affi Fella si è rifatta: che intervento ha subito

Uomini e Donne, l’ex-tronista Sara Affi Fella ha ceduto al ritocchino e si è rifatta; gli interventi estetici che ha subito la donna.

La nuova edizione del dating show di Maria De Filippi è alle porte e, come ogni anno, presenterà al pubblico tronisti e troniste pronte a conoscere i corteggiatori che si presenteranno in studio.

Nonostante i volti nuovi però, non si perdono mai di vista gli ex-tronisti di Uomini e Donne, che suscitano sempre la curiosità del pubblico; vi ricordate di Sara Affi Fella? La donna ha ceduto al ritocchino e si è rifatta.

Sara Affi Fella, l’ex-tronista di Uomini e Donne rifatta: gli interventi estetici subiti

Il periodo di Sara a Uomini e Donne è stato piuttosto tormentato: la donna si è preso il trono del dating show dopo l’esperienza a Temptation Island, ma, dopo aver scelto il corteggiatore Luigi, si è scoperto che aveva ancora una relazione col suo ex.

Costretta ad allontanarsi sui social per un determinato periodo, Sara è rimasta lontano dai riflettori e nel frattempo si è impegnata in una relazione stabile con Francesco Fedato, con cui ora ha un figlio.

Proprio a causa della nascita del piccolo Tommaso, sembra che l’Affi Fella si sia convinta a ricorrere alla chirurgia estetica; il seno, prima e dopo la gravidanza, le è infatti aumentato in maniera vertiginosa, addirittura più di tre taglie.

Senza esitare, Sara ha rivelato di essersi rifatta proprio il seno, riducendolo (contrariamente a quanto invece si fa di solito). In passato in molti hanno anche ipotizzato che avesse le labbra rifatte, ma l’ex-tronista ha sempre smentito; come da lei confessato, ha utilizzato la chirurgia solo per sentirsi meglio col suo corpo, decisamente cambiato dopo la gravidanza.

Nonostante l’intervento al seno, la donna si gode la maternità insieme al compagno, dedicando tutte le sue energie al piccolo tommaso.