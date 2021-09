Alessia Silvano ha partecipato al programma su real time, Primo Appuntamento. Da quel momento la ragazza è diventata una vera e propria star. Vediamo insieme chi è cosa fa nella vita.

Qualche giorno fa è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Primo Appuntamento, un noto programma di Real Time.

Gli appassionati della trasmissione conoscono perfettamente le dinamiche e sanno che si tratta di un reality in cui i single si incontrano e cercano di trovare l’anima gemella.

Tutto ciò accade in un ristorante ed è tutto organizzato come se fosse il primo appuntamento ma in realtà è visto da moltissime persone e gli stessi protagonisti possono poi rivedere come è realmente andata l’uscita con il presunto partner.

Leggi anche->Silvia Toffanin, quando ritorna in tv? Ecco la data di inizio di Verissimo

Alessia Silvano: diventa una star di Primo Appuntamento

Nell’ultima puntata la protagonista è stata Alessia Silvano, una giovane ragazza di appena 26 anni. Alessia vive a Lecco e ha deciso di partecipare al programma per trovare la sua anima gemella.

A lasciare senza parole i fan del reality sono state alcune dichiarazioni della ragazza la quale ha confessato di aver scoperto del tradimento del suo fidanzato tramite Instagram.

Alessia ha rivelato “Sono l’ansia in persona, sono sfigata e cornuta” scherzando su quanto le è accaduto con il nuovo ragazzo che ha incontrato a Primo Appuntamento.

La 26enne pensava di poter trovare un uomo che le restituisse la fiducia nel genere maschile, ma quando si è ritrovata davanti il personal trainer ha capito che la scintilla non era scoccata.

Gli appassionati del programma si sono accorti che Alessia non è nuova nel mondo della tv, infatti la ragazza ha anche partecipato a programmi Mediaset e in spot pubblicitari.

Leggi anche->Flavio Briatore e la sua casa da sogno: ecco dove vive l’ex della Gregoraci

Ovviamente in Primo Appuntamento è stata una vera e propria protagonista e i fan del programma hanno iniziato a seguirla immediatamente sui social.