Grey’s Anatomy 18: Amelia e Link....? Svelato un importante avvenimento

Vediamo insieme, alcune indiscrezioni sulla nuova edizione di Grey’s Anatomy, ed in modo particolare per due personaggi importanti.

Sono ormai moltissimi anni che va in onda l’amata serie medica dal titolo Gray’s Anatomy tanto che siamo giunti al diciottesimo anno.

Ma nelle ultime ore è arrivata un’anticipazione che ha lasciato tutti senza parole, perchè non lo pensavano possibile, andiamo a vedere meglio insieme.

In America la nuovissima stagione inizierà la sua messa in onda giovedì 30 settembre, e una volta accantonato il Coronavirus, che giustamente era entrato anche nel programma, si tornerà a parlare delle vite private die vari personaggi, un momento molto importante riguarderà la coppia formata da Amelia e Link.

Amelia e Link: cosa succede?

Come abbiamo avuto modo di vedere la dottoressa Shepaherd ha rifiutato la richiesta di diventare la moglie del suo compagno rimanendo in un totale silenzio.

A dire cosa succederà nelle prossime puntata all’amata coppia è stata direttamente una delle sceneggiatrici del programma.

Sembra infatti che il noto chirurgo ortopedico possa sviluppare una sorta di dipendenza dopo questo momento davvero difficile, ma la sceneggiatrice ha smentito queste voci, ma ha anche dichiarato che il loro rapporto sarà traballante.

La fotografia che è stata pubblicata su moltissimi siti, che vede la coppia all’interno di un’ufficio ha accesso la curiosità di tutti, perchè non possiamo ancora sapere se sono da un avvocato, oppure stanno facendo terapia di coppia, o se nella peggiore delle ipotesi, stanno cercando di capire a chi affidare e come fare con Luna.

Si vocifera anche nel nella prima puntata si posso intromettere tra di loro, Megan Hunt, rendendo il tutto ancora più difficile, ma per il momento non ci sono conferme in merito.

Per vedere la nuovissima serie in Italia, ancora non ci sono informazioni in merito, e dovremmo attendere forse qualche settimana in più, ma cosa ne pensate intanto di queste anticipazioni?