Valentina Ferragni, sorella di chiara, sposa a breve? Ecco il video che confermerebbe la prossimità del matrimonio della fashion blogger.

Meno celebre della sorella Chiara ma comunque popolarissima, Valentina Ferragni è una seguitissima fashion blogger e influencer, fondatrice dello studio col suo nome che produce accessori, in larga parte orecchini.

Più piccola delle tre sorelle Ferragni, come Chiara e Francesca è biondissima e si distingue per gli occhi azzurri; lineamenti e tratti delicati che hanno conquistato Luca Vezil, con il quale è impegnata da otto anni. Che i due siano prossimi al matrimonio? Un video lo confermerebbe.

Valentina Ferragni, matrimonio in vista per la sorella minore di Chiara?

Proprio nei giorni in cui Chiara e Fedez hanno festeggiato il terzo anniversario del loro matrimonio, Valentina potrebbe essere la prossima a convolare a nozze dicendo il fatidico “sì” insieme a Luca.

La coppia, in questi giorni, ha partecipato ad un matrimonio di una collega di Luca a Posillipo, nella suggestiva location di Villa Mazzarella; i due hanno postato diversi scatti dalla cerimonia e dalla festa di nozze, mostrandosi elegantissimi e innamoratissimi.

Come da tradizione, la sposa in questione ha lanciato il suo bouquet di fiori e, guarda caso, tra tutte le invitate a prenderlo al volo è stata proprio Valentina; tradizione vuole che chi si aggiudica l’ambito mazzo di fiori sia la prossima a sposarsi. Il momento è stato registrato da un video, prontamente condiviso dalla Ferragni su Instagram.

Certo, a Valentina non serviva certo prendere il bouquet per pensare di convolare a nozze, sia visto la sua situazione lavorativa sia visto la sua stabile relazione con Luca; ora però, sembra non avere più scuse.

Qualora veramente Valentina decidesse di sposarsi, al suo fianco avrebbe sicuramente tutta la sua famiglia, comprese le due sorelle maggiori Chiara e Francesca; quando sarà il momento, aspettiamoci una cerimonia da sogno per la donna.