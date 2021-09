Uomini e Donne, un’ex-tronista decide di mettersi in gioco in politica candidandosi; ecco di chi si tratta, la ricordate?

Il dating show di Maria De Filippi, oltre a far nascere nuovi amori, rende molto spesso celebri i suoi partecipanti; in molti, dopo aver abbandonato lo studio, si lanciano in carriere nel mondo dello spettacolo oppure diventano seguitissimi sui social.

C’è chi però, come l’ex-tronista in questione, decide tra le altre attività di entrare in politica; vi ricordate di lei, prima che tronista anche concorrente in un’edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi?

Uomini e Donne, ex-tronista entra in politica

Potrebbe anche sorprenderci, ma un’ex-tronista ha deciso davvero di entrare in politica; stiamo parlando di Rossella Intellicato, 36enne che ha deciso di candidarsi alla circoscrizione 1 e 8 di Torino alle prossime elezioni comunali.

La Intellicato, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, si è allontanata dal mondo dello spettacolo anche a causa di una dura lite avuta ai tempi del programma con la sua “collega” tronista Ludovica Valli e l’opinionista Tina Cipollari, che si è schierata fianco della Valli.

Lontana dal piccolo schermo, la Intellicato ha creato una propria linea di moda, Zizulafemme, ed è soprattutto diventata mamma; ora però, ha deciso di intraprendere la carriera politica candidandosi con la Lega di Matteo Salvini.

Leggi anche –> Pippo Baudo, chi è e quanto guadagna: il suo patrimonio

“Ho sempre amato chi prende decisioni nella vita. Io ho preso questa! Votare è un dovere civico!” ha scritto la Intellicato sulle proprie storie di Instagram, dove ha più di 160 mila follower.

Leggi anche –> Valentina Ferragni: matrimonio a brevissimo per lei -VIDEO

Tantissimi suoi fan le hanno già espresso pieno sostegno, nonostante la sua candidatura non piaccia a tutti; a prescindere dalle opinioni però, Rossella è convintissima di questa sua decisione ed è nel pieno della campagna elettorale. Riusciremo a vedere l’ex-tronista in amministrazione comunale? A dirlo, sarà solamente l’urna elettorale, ma lei ci spera e ci crede.