Pippo Baudo, quanto guadagna il grande conduttore italiano: tutto su di lui e sul suo grandissimo patrimonio accumulato.

Quando si parla della tv italiana, non si può di certo non menzionare lui, il grande Pippo Baudo. Il conduttore fa il suo esordio in tv nei primi anni ’60 e il suo nome, esclusi piccolissimi periodi di scarso successo a Mediaset, si lega indissolubilmente a quello della Rai.

Nella sua lunghissima carriera ha condotto diversi varietà di successo come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, e Novecento, nonché innumerevoli volte il Festival di Sanremo (tredici edizioni dal ’68 al 2008, mai nessuno come lui).

Inevitabilmente, il pubblico si è sempre chiesto quanto potesse guadagnare il conduttore e, soprattutto ora, a quanto ammonti il suo patrimonio.

Pippo Baudo, quanto guadagna il conduttore: tutto sul patrimonio

Nella sua lunghissima carriera, grazie anche a importanti contratti strappati grazie alle proposte di conduzione, il conduttore siciliano ha guadagnato tantissimo; solo per l’edizione di Sanremo del 2007, avrebbe incassato una cifra pari a 800 mila euro, un compenso ancora più alto del vincitore.

Considerando le sue tante presenze al Festival e tutti gli altri progetti, non è difficile intuire come le cifre guadagnate da Pippo nel corso di sessant’anni siano assolutamente da capogiro.

Al contrario, la pensione che percepirebbe sarebbe misera, di circa 900 euro al mese; la situazione è stata ultimamente resa pubblica da Orietta Berti, che ha spiegato come tra gli anni ’60 e gli anni ’80 i datori di lavoro del mondo dello spettacolo non versassero i contributi.

Nella sua lunghissima carriera, il conduttore catanese ha rilanciato dive del mondo della musica come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, oltre ad aver avuto il merito di avviare carriere di personaggi come Beppe Grillo, le showgirl e conduttrici Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Barbara D’Urso e i cantanti Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini e Fabrizio Moro.